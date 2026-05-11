«Πράσινο 5 στα 5» για χρυσό

Διεύρυνε σε πέντε τις διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις του ο χρυσός την Δευτέρα, ανατρέποντας τις αρχικές του απώλειες καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο με τις ΗΠΑ και το Ιράν, εν αναμονή και κρίσιμων στοιχείων για τον αμερικανικό πληθωρισμό και την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας που θα δουν το φως της δημοσιότητας εντός εβδομάδας.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 0,42% στα 4.733,7 δολάρια ανά ουγγιά, διαγράφοντας πτώση άνω του 1% ενδοσυνεδριακά ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ κατέγραψαν άνοδο 0,31% στα 4.745,19 δολάρια. Το ασήμι στην αγορά σποτ έκανε άλμα 6,6% στα 85,65 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα πρόσθεσε 3% στα 2.116,72 δολάρια και το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 0,8% στα 1.503,11 δολάρια.

«Υπάρχει μια αναζήτηση ευκαιριών και τοποθέτηση ενόψει των στοιχείων για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα», τόνισε ο Τζιμ Γουίτκοφ, αναλυτής αγοράς στο American Gold Exchange. Η προσοχή θα στραφεί στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) των ΗΠΑ που αναμένεται την Τρίτη και στον Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) που έχει προγραμματιστεί να δημοσιευτεί την Τετάρτη.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, η πιθανή επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων που επεξεργάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που διαρκεί ήδη 10 εβδομάδες θα συνεχιστεί, παραλύοντας τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ, ωθώντας υψηλότερα τις τιμές του «μαύρου χρυσού».

«Το μπρος - πίσω στις συνομιλίες διατηρεί αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα της εκεχειρίας και τους κινδύνους για τον πληθωρισμό αυξημένους - ενισχύοντας το αφήγημα για υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έχει επιβαρύνει τον χρυσό καθ' όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης», ανέφεραν οι αναλυτές της ING ενώ τόνισαν ότι βλέπουν την τιμή του πολύτιμου μετάλλου στα 5.000 δολάρια/ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους, αλλά η καθυστέρηση των ειρηνευτικών συνομιλιών προσθέτει βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα.