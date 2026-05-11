WSJ: Τα ΗΑΕ έχουν πραγματοποιήσει μυστικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Η επίθεση έλαβε χώρα στις αρχές Απριλίου περίπου την περίοδο που ο Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση πυρός.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με την Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο στρατός της χώρας είναι καλά εξοπλισμένος με μαχητικά αεροσκάφη δυτικής κατασκευής και δίκτυα επιτήρησης. Οι επιθέσεις υποδηλώνουν ότι η χώρα είναι πλέον πιο πρόθυμη να τα χρησιμοποιήσει για να προστατεύσει την οικονομική της δύναμη και την αυξανόμενη επιρροή της στη Μέση Ανατολή.

Οι επιθέσεις, τις οποίες τα ΗΑΕ δεν έχουν αναγνωρίσει δημοσίως, περιλάμβαναν επίθεση σε διυλιστήριο στο νησί Λαβάν του Ιράν στον Περσικό Κόλπο, αναφέρει το δημοσίευμα. Η επίθεση έλαβε χώρα στις αρχές Απριλίου περίπου την περίοδο που ο Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση πυρός έπειτα από πέντε εβδομάδες αεροπορικών βομβαρδισμών, προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας τη εγκατάστασης για μήνες.

Τότε, το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι το διυλιστήριο είχε πληγεί από εχθρική επίθεση και, ως αντίδραση, εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κουβέιτ.

Οι ΗΠΑ δεν ενοχλήθηκαν από την επίθεση, καθώς η εκεχειρία δεν είχε ακόμη εδραιωθεί και δέχτηκαν διακριτικά την εμπλοκή των ΗΑΕ και οποιωνδήποτε άλλων κρατών του Κόλπου επιθυμούν να συμμετάσχουν στη σύγκρουση, ανέφεραν οι πηγές.