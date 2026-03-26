Τραμπ: Παράταση έως τις 6 Απριλίου στο Ιράν για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι παρατείνει την παύση στις επιθέσεις κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν κατά 10 ημέρες, έως τις 6 Απριλίου, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει επίσης ότι οι συνομιλίες με το Ιράν, συνεχίζονται και μάλιστα βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο.

«Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και, παρά τις εσφαλμένες δηλώσεις περί του αντιθέτου από τα μέσα ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και άλλους, πηγαίνουν πολύ καλά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Η αρχική παύση στις επιθέσεις των ΗΠΑ επρόκειτο να λήξει την Παρασκευή.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος αν θέλει μια συμφωνία με το Ιράν.