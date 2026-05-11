ΥπΑΑΤ: Αποζημιώσεις άνω των 210 εκατ. ευρώ για κτηνοτροφία - Κανονικά τα έργα ΣΔΙΤ

Τι ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς και η γ.γ. του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα.

Τη βούληση της κυβέρνησης να συνεχίσει τη στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τις ζωονόσους, με έμφαση στις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπογράμμισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς, απαντώντας στην ολομέλεια της Βουλής σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ιλχάν Αχμέτ, σχετικά με τις αποζημιώσεις κτηνοτρόφων και τη στήριξη των τυροκομικών μονάδων στην περιοχή.

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουν από κοινού με τους παραγωγούς μια σύνθετη κρίση, με στόχο τόσο την προστασία του εισοδήματος των κτηνοτρόφων όσο και τη διαφύλαξη της υγείας του ζωικού κεφαλαίου. «Το μήνυμα της κυβέρνησης προς όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι είμαστε στην ίδια πλευρά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Καββαδάς ανέφερε ότι οι ενισχύσεις προς τον κτηνοτροφικό κλάδο είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με το παρελθόν, σημειώνοντας ότι το 2025 διατέθηκαν συνολικά 187 εκατ. ευρώ, ενώ πριν από λίγες ημέρες καταβλήθηκαν ακόμη 22,7 εκατ. ευρώ που αφορούν το πρώτο τρίμηνο του 2026. Έτσι, το συνολικό ποσό ενισχύσεων ανέρχεται πλέον σε περίπου 210 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, μόνο για τα θανατωθέντα ζώα έχουν διατεθεί πανελλαδικά 97 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περισσότερα από 23,5 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από αυτά:

10,17 εκατ. ευρώ αφορούν την Ξάνθη,

8,31 εκατ. ευρώ τη Ροδόπη,

3,03 εκατ. ευρώ τον Έβρο,

1,92 εκατ. ευρώ την Καβάλα,

114.576 ευρώ τη Δράμα.

Ο κ. Καββαδάς υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει διαθέσει τις υψηλότερες αποζημιώσεις ανά ζώο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα καλύπτεται το 100% του κόστους της σχετικής διαδικασίας.

Αναφερόμενος στα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται λόγω των ζωονόσων, ο κ. Καββαδάς σημείωσε ότι ο εγκλεισμός των αιγοπροβάτων έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος παραγωγής, καθώς οι εκτροφές εξαρτώνται αποκλειστικά από αγοραζόμενες ζωοτροφές. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης αγοράς ζωοτροφών, συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ, μέσω αρχικής και συμπληρωματικής χρηματοδότησης.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη εκδοθεί εγκύκλιος που επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, τις μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς θερινούς βοσκοτόπους.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρθηκε επίσης στις ενισχύσεις για απώλεια εισοδήματος λόγω της αδυναμίας ανασύστασης ζωικού κεφαλαίου, επισημαίνοντας ότι διατέθηκαν επιπλέον 28,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 9 εκατ. ευρώ αφορούν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Υπενθύμισε ακόμη ότι έχουν ανασταλεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των πληγέντων κτηνοτρόφων, καθώς και τα δημοτικά τέλη.

Στη δευτερολογία του, ο κ. Καββαδάς αναφέρθηκε στο αίτημα οικονομικής ενίσχυσης των τυροκομικών μονάδων της περιοχής, διευκρινίζοντας ότι, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, στην περίπτωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων δεν προβλέπεται απαγόρευση διακίνησης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, εφόσον τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και θερμικής επεξεργασίας.

Όπως εξήγησε, σε αντίθεση με την περίπτωση της Λέσβου και του αφθώδους πυρετού, όπου υπήρξαν περιορισμοί στη διάθεση προϊόντων και αναστολές δραστηριότητας, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δεν επιβλήθηκε διακοπή λειτουργίας ή απαγόρευση εμπορίας για τα τυροκομεία, γεγονός που δεν επιτρέπει –με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες– τη χορήγηση αντίστοιχων κρατικών ενισχύσεων.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εξετάζει κάθε αίτημα στήριξης με τεκμηρίωση και σεβασμό στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι «Η κυβέρνηση έχει αποδείξει στην πράξη ότι όταν υπάρχει ανάγκη στήριξης της κτηνοτροφίας ανταποκρίνεται με άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις».

«Κανονικά τα έργα ΣΔΙΤ του ΥπΑΑΤ - Εξασφαλισμένη η χρηματοδότησή τους»

Παράλληλα, κανονικά συνεχίζονται τα πέντε μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τόνισε η γ.γ. του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα, τονίζοντας ότι η χρηματοδότησή τους είναι πλήρως διασφαλισμένη. Απαντώντας σε δημοσιεύματα σχετικά με τα μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ που υλοποιούνται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η κ. Ζέρβα σημείωσε πως μετά την αναθεώρηση του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την έκδοση της σχετικής εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ, εξασφαλίστηκε η συνέχιση της χρηματοδότησης μέσω του ειδικού προγράμματος ΣΔΙΤ, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση και περιλαμβάνει, τόσο τη χρηματοδότηση των έργων, όσο και το σύστημα διαχείρισής τους.

Σύμφωνα με την ίδια, οι αμοιβές διαθεσιμότητας ύψους 662,78 εκατ. ευρώ, που είχαν ήδη εγγραφεί από το 2023 στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εντάσσονται πλέον στο ειδικό πρόγραμμα ΣΔΙΤ, στο οποίο περιλαμβάνεται και η χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου, ύψους 157,4 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, όπως σημειώνει η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, εξελίσσονται ομαλά οι διαδικασίες που αφορούν απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές εργασίες, μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ και λοιπές παρεμβάσεις για την υλοποίηση των έργων.

Συγκεκριμένα, τρία από τα πέντε μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης, η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, την εγκατάσταση των αναδόχων και την εκτέλεση εργασιών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο συμβατικό χρονοδιάγραμμα. Πρόκειται για τα έργα:

«Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός των δικτύων άρδευσης του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Ταυρωπού»

«Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης»

«Αρδευτικό Δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας - Ορφανών Ν. Καρδίτσας».

Παράλληλα, για δύο ακόμη μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ, οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά και οι σχετικές συμβάσεις αναμένεται να υπογραφούν το προσεχές διάστημα. Πρόκειται για τα έργα:

«Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία Φράγματος Μιναγιώτικου»

«Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων και συνοδά έργα - Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας και βασικά έργα αξιοποίησης αρδευτικού νερού».

«Η μετάβαση από το χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο ειδικό πρόγραμμα ΣΔΙΤ, διαμορφώνει το πλαίσιο για τη συνέχιση της υλοποίησης των έργων, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών υποδομών, στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και στη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και των τοπικών οικονομιών» καταλήγει η κ. Ζέρβα.