Ινδία: Περιοδεία Μόντι σε ΗΑΕ και τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι θα ξεκινήσει αυτήν την εβδομάδα περιοδεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, εκ των οποίων η Νορβηγία όπου θα συμμετάσχει στην τρίτη σύνοδο κορυφής Ινδίας-Σκανδιναβικών χωρών, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή αυξάνει τις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως και ασκεί πιέσεις στα συναλλαγματικά αποθέματα της Ινδίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Μόντι θα αρχίσει αυτή την περιοδεία-αστραπή την Παρασκευή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου ζει μεγάλη ινδική κοινότητα με 4,5 εκατομμύρια μέλη.

Κατά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, ο Μόντι αναμένεται να συζητήσει κυρίως το θέμα της ενεργειακής συνεργασίας, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαταράσσει τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου. "Η επίσκεψη αυτή θα χρησιμεύσει για την προώθηση των σημαντικών εμπορικών και επενδυτικών δεσμών μεταξύ των δυο χωρών", διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Ο Μόντι θα μεταβεί στη συνέχεια στην Ολλανδία από τις 15 έως τις 17 Μαΐου για τη δεύτερη επίσκεψή του από το 2017, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την άμυνα, τους ημιαγωγούς και "μια στρατηγική συνεργασία για το νερό" μεταξύ των δύο χωρών.

Ο επόμενος σταθμός του Ινδού πρωθυπουργού θα είναι η Σουηδία στις 17 Μαΐου για διήμερη επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον.

«Οι δύο πρωθυπουργοί θα μιλήσουν επίσης στη Στρογγυλή Τράπεζα των Ευρωπαίων βιομηχάνων», ένα σημαντικό φόρουμ στο οποίο μετέχουν μεγάλες εταιρίες της γηραιάς ηπείρου, μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Στις 18 Μαΐου, ο Μόντι θα βρίσκεται στη Νορβηγία για την τρίτη σύνοδο κορυφής Ινδίας-Σκανδιναβικών χωρών που θα διεξαχθεί στο Όσλο στις 19 Μαΐου. Θα είναι η πρώτη επίσκεψη Ινδού πρωθυπουργού στη χώρα έπειτα από 43 χρόνια.

Θα ολοκληρώσει την περιοδεία του στην Ιταλία στις 19 και 20 Μαΐου.

Το ευρωπαϊκό σκέλος του ταξιδιού θα έχει στόχο την εμβάθυνση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών της Ινδίας με αυτές τις χώρες, σε συνέχεια της εμπορικής συμφωνίας Ινδίας-ΕΕ νωρίτερα φέτος, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Ινδία είναι μια από τις λίγες χώρες της περιοχής που δεν αύξησε τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ για τους ιδιώτες, ούτε επέβαλε δελτίο στα καύσιμα. Ωστόσο την Κυριακή, ο Μόντι κάλεσε τους κατοίκους να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων λόγω των διαταραχών στον εφοδιασμό που οφείλονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου συνιστούν μεγάλο κίνδυνο για την Ινδία, απειλώντας με διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών της χώρας, επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ