Ο Τραμπ σκέφτεται να κάνει τη Βενεζουέλα 51η πολιτεία των ΗΠΑ

Υπενθυμίζεται πως τον Μάρτιο είχε αναρτήσει στην πλατφόρμα Truth Social ένα χιουμοριστικό μήνυμα που αναφερόταν σε αυτήν την πιθανότητα.

Ο Τραμπ σκέφτεται «σοβαρά» να κάνει τη Βενεζουέλα την 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, όπως αποκάλυψε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News.

«Μόλις ολοκλήρωσα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ… μου είπε ότι εξετάζει σοβαρά μια κίνηση για να γίνει η Βενεζουέλα η 51η πολιτεία…», ανέφερε ο δημοσιογράφος Τζον Ρόμπερτς στο X.

Just got off the phone with @realDonaldTrump ... he told me he is seriously considering a move to make Venezuela the 51st state... pic.twitter.com/cofs12dhUS — John Roberts (@johnrobertsFox) May 11, 2026

Υπενθυμίζεται πως τον Μάρτιο είχε αναρτήσει στην πλατφόρμα Truth Social ένα χιουμοριστικό μήνυμα που αναφερόταν σε αυτήν την πιθανότητα: «Καλά πράγματα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα τον τελευταίο καιρό (…) Μήπως βλέπει κανείς μια 51η Πολιτεία;».

Ροδρίγκες: «Αγαπάμε την ανεξαρτησία μας»

Από τη μεριά της, η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες διαβεβαίωσε από τη Χάγη όπου βρίσκεται, ότι ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να γίνει η χώρα της η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι την έχει υπό τον έλεγχό του.

«Αυτό δεν θα το σκεφτόμασταν ποτέ επειδή, αν υπάρχει κάτι που έχουμε εμείς, οι Βενεζουελάνες και οι Βενεζουελάνοι, είναι ότι αγαπάμε την ανεξαρτησία μας, τους ήρωες και της ηρωίδες της ανεξαρτησίας μας», απάντησε η Ροδρίγκες όταν τη ρώτησε ένας δημοσιογράφος.

Με πληροοφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ