Αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας στο Κιέβο μετά το τέλος της ανακωχής

Αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας μετά το τέλος της ανακωχής

Αεροπορικά πλήγματα του ρωσικού στρατού βρίσκονταν σε εξέλιξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, αφού εξέπνευσε η ισχύς τριήμερης κατάπαυσης του πυρός, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Τιμούρ Τκατσένκο.

«Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα του εχθρού βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω από το Κίεβο. Παρακαλούμε μείνετε σε καταφύγια ως την άρση του συναγερμού. Μπορεί να έχει θόρυβο», ανέφερε ο κ. Τκατσένκο, κάνοντας λόγο για πτώση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης σε πολυκατοικία στη συνοικία Ομπολόνσκι.

Πρόκειται για τον πρώτο συναγερμό του είδους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας από την 8η Μαΐου. Ανακωχή τριών ημερών, που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, άρχισε το Σάββατο.

Οι δυο χώρες αλληλοκατηγορήθηκαν για σειρά παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός όσο τελούσε σε ισχύ.

Το Κίεβο κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό για επιθέσεις drones στο ανατολικό τμήμα της χώρας κι η Μόσχα τον ουκρανικό στρατό για επιθέσεις στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

