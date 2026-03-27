Ιράν: «Το Στενό του Ορμούζ θα είναι εφεξής κλειστό για πλοία που συνδέονται με τον εχθρό»

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι ανάγκασαν τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να κάνουν αναστροφή στο Στενό του Ορμούζ, διευκρινίζοντας ότι αυτή η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός θα είναι εφεξής κλειστή στα πλοία που προέρχονται ή κατευθύνονται προς λιμάνια που συνδέονται με «τον εχθρό».

«Το πέρασμα οποιουδήποτε πλοίου προέρχεται ή κατευθύνεται προς λιμάνια που ανήκουν στους συμμάχους και στους υποστηρικτές των αμερικανοσιωνιστών απαγορεύεται», αναφέρουν στον ιστότοπό τους Sepah News οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς προειδοποίησε σήμερα ότι το Ισραήλ «θα εντείνει» τα πλήγματά του στο Ιράν προκειμένου η Τεχεράνη να σταματήσει να εκτοξεύει πυραύλους εναντίον της χώρας, σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Παρά τις προειδοποιήσεις μας, οι εκτοξεύσεις συνεχίζονται και κατά συνέπεια τα πλήγματα του στρατού θα ενταθούν», δήλωσε ο Κατς στο βίντεο αυτό, ενώ πρόσθεσε ότι το Ιράν θα πληρώσει «βαρύ τίμημα».

Τα πλήγματα Ισραήλ - ΗΠΑ έχουν προκαλέσει ζημιές σε 120 μουσεία και ιστορικά κτίρια

Τα πλήγματα που εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στο Ιράν έχουν προκαλέσει ζημιές σε τουλάχιστον 120 μουσεία και ιστορικά κτίρια στη χώρα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος πριν από σχεδόν ένα μήνα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

«Τουλάχιστον 120 μουσεία, ιστορικά κτίρια και πολιτιστικοί τόποι σε διάφορες επαρχίες έχουν τεθεί απευθείας στο στόχαστρο και έχουν υποστεί βαριές δομικές ζημιές», δήλωσε ο Αχμάντ Αλαβί, αξιωματούχος στο υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Τεχεράνη τον οποίο επικαλείται η δημόσια τηλεόραση.

