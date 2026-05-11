Ζελένσκι: «Η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι εχθροπραξίες με τον ρωσικό στρατό συνεχίζονται παρά την τριήμερη εκεχειρία που επιτεύχθηκε μετά τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο που διαρκεί περισσότερο από τέσσερα χρόνια.

«Σήμερα, δεν υπήρχε σιγή στο μέτωπο, υπήρχαν μάχες. Τα σημειώσαμε όλα», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία, κατά τις τελευταίες ώρες της εκεχειρίας.

«Παρατηρούμε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει καμιά πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο. Δυστυχώς, ετοιμάζει νέες επιθέσεις», δήλωσε. «Και εμείς, δυστυχώς, ετοιμαζόμαστε για νέες επιθέσεις. Αλλά η ειρήνη πρέπει να έρθει. Ακριβώς για αυτό εργαζόμαστε».

Ρώσοι και Ουκρανοί αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας, που άρχισε το Σάββατο και λήγει σήμερα το βράδυ, την οποία ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, τον ενημέρωσε για τις πρόσφατες συναντήσεις στις ΗΠΑ.

«Είναι φανερό πως ο πόλεμος στο Ιράν είναι αυτός που προσελκύει σήμερα περισσότερο την προσοχή της Αμερικής», δήλωσε εκφράζοντας αποδοκιμασία. «Αλλά υπάρχει και εκεί μια υποστήριξη εκ μέρους του αμερικανικού λαού για τον τερματισμό του πολέμου αυτού στην Ευρώπη».

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν έχουν καταλήξει πουθενά έως τώρα και έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η ανακοίνωση της εκεχειρίας είχε αφήσει ωστόσο να διαφανεί κάποια ελπίδα σε σχέση με την επανάληψη των συνομιλιών.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των ΗΑΕ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε σήμερα με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν, τη βοήθεια των ΗΑΕ για την επαναπατρισμό Ουκρανών από τη ρωσική αιχμαλωσία και τον πόλεμο στο Ιράν.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η Ουκρανία έχει προσφέρει την εμπειρία της που έχει αποκομίσει από τις μάχες στην καταπολέμηση των drones στα ΗΑΕ και σε μερικές άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Το Κίεβο και τα ΗΑΕ έχουν συνάψει συμφωνία αμυντικής συνεργασίας διάρκειας 10 ετών.

«Χάρηκα που άκουσα ότι η ουκρανική εμπειρογνωμοσύνη συμβάλλει πραγματικά στη δημιουργία αξιόπιστης προστασίας για τις ζωές. Συζητήσαμε τη συνέχιση αυτού του έργου», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα X. «Είμαι ευγνώμων προς τα ΗΑΕ που οι συμφωνίες μας εφαρμόζονται με βάση την αμοιβαιότητα και ότι η Ουκρανία λαμβάνει επίσης την υποστήριξη που χρειάζεται, μεταξύ άλλων στον τομέα της ενέργειας», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ