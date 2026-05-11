Ταμείο Καινοτομίας: Ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για πρόσβαση σε νέα φάρμακα και θεραπείες

«Υπέρ» τοποθετήθηκε η ΝΔ. Καταψήφισαν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν.

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της Αρχής το νομοσχέδιο «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας - Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες - Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις» από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

«Υπέρ» του νομοσχεδίου τοποθετήθηκε η ΝΔ. Καταψήφισαν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ολοκληρώνοντας την συνεδρίαση της ακρόασης φορέων επισήμανε ότι υπήρξαν πολύ θετικά σχόλια για το νομοσχέδιο. Αναφερόμενος στους εκπροσώπους των συλλόγων ασθενών ανέφερε ότι πράγματι αυτά τα θέματα που θέτουν δεν είναι παράλογα αλλά δεν είναι πάντα εύκολες οι αποφάσεις που μπορεί να λάβει ένας υπουργός Υγείας στις παρούσες συνθήκες που ζούμε. Το νομοσχέδιο αυτό, πρόσθεσε, προσπαθεί να συγκεράσει δύο δεδομένα, τον περιορισμένο προϋπολογισμό που έχουμε και τις αυξημένες ανάγκες για νέες θεραπείες που πολλαπλασιάζουν το κόστος δαπανών. Επισήμανε ότι δεν θα υπάρξει έλλειψη πρόσβασης σε νέα φάρμακα καθώς έχουν μπει μια σειρά εξαιρέσεων για να μην συμβεί κάτι τέτοιο σ' έναν ασθενή που θα πρέπει να το λάβει, όταν το κρίνει ο γιατρός ασχέτως χώρας προέλευσής του. Δημιουργούμε μια νέα αρχιτεκτονική ώστε να χειριστούμε την φαρμακευτική δαπάνη με έναν πιο δίκαιο τρόπο για το σύνολο των ασθενών, ώστε κανείς να μην μείνει χωρίς το φάρμακο που πρέπει να λάβει. Οι αποφάσεις μεταφέρονται σε Επιτροπές Γνωμοδότησης γιατί από αυτές πρέπει να λαμβάνονται, από αρμόδιους και όχι από τον υπουργό. Την τελευταία επταετία ο προϋπολογισμός του φαρμάκου έχει αυξηθεί κατά 500 με 600 εκατ. ευρώ αλλά σίγουρα δεν είναι αρκετά και ποτέ όσο και εάν αυξηθεί δεν θα επαρκούν σχετικά με την ανάπτυξη που έχουν οι νέες θεραπείες και τα νέα φάρμακα. Πριν από λίγα χρόνια έβγαιναν 10 με 12 καινούρια φάρμακα ετησίως, τώρα λόγω της προόδου έχουμε 50 νέα φάρμακα και σε τρία με πέντε χρόνια εκτιμάται ότι θα έχουμε παραγωγή 200 νέων σκευασμάτων.

Ο υπουργός, ολοκληρώνοντας και τη συζήτηση επί των άρθρων του νομοσχεδίου σε αναφορές βουλευτών, ζήτησε «να επικεντρωθούμε στα σοβαρά υπαρκτά προβλήματα που υπάρχουν τον χώρο των καινοτόμων φαρμάκων. Διευκρίνισε ότι η εγχώρια παραγωγή φαρμάκου δεν βρίσκεται σε καμία κρίση, από την θέσπιση του επενδυτικού claw back έχουν δημιουργηθεί 30 νέα εργοστάσια, είμαστε στην μεγαλύτερη άνθιση παραγωγή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας των τελευταίων δεκαετιών. Σήμερα η ελληνική παραγωγή φαρμάκου καλύπτει το 12% στην κατανάλωση φαρμάκου της ευρωπαικής αγοράς. Παρατήρησε όμως ότι η εγχώρια παραγωγή δεν έχει ακόμη δυστυχώς φτάσει στο επίπεδο της παραγωγής καινοτόμων φαρμάκων, καθώς αυτές χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις δισεκατομμυρίων και έτσι η ελληνική παραγωγή αφορά τα γεννόσημα φάρμακα και όχι καινοτόμα φάρμακα».

Το claw back ανέφερε ότι «ήταν ο νόμος που θέσπισε ο ίδιος ως υπουργός Υγείας και κατά την 15ετίαπου έχει μεσολαβήσει έχει στερήσει δισεκατομμύρια από τους φαρμακοβιομηχάνους προς όφελος του δημοσίου καθώς είναι ένας κλειστός προϋπολογισμός. Η μείωση του claw back θα σημάνει περισσότερα χρήματα που θα πληρώνονται στην φαρμακοβιομηχανία. Η δημόσια χρηματοδότηση για την φαρμακευτική δαπάνη στην χώρα είναι μεγαλύτερη κατά κάτι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν δίνουμε λιγότερα από άλλες χώρες. Όλες οι μεγάλες ξένες φαρμακοβιομηχανίες στην Ελλάδα έχουν όλες κέρδη καμία δεν έχει ζημία. Ο λόγος που το claw back στην χώρα μας είναι αυξημένο σε σχέση με άλλες χώρες - και εδώ έχουν δίκιο - οφείλεται στο γεγονός ότι εμείς δίνουμε τα φάρμακα σε περισσότερους ασθενείς και πιο εύκολα σε αντίθεση με άλλες χώρες που δεν χορηγούνται σε ομάδες ασθενών εντελώς δωρεάν. Και αυτή η πολιτική φιλοσοφία της «ανοικτής πρόσβασης» είναι σωστή και την υπερασπιζόμαστε», είπε.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ακόμη ότι «το Ταμείο Καινοτομίας είναι ένας μηχανισμός που θα θωρακίσει την χώρα να αντέξει το υψηλό κόστος των νέων φαρμάκων που θα παραχθούν τα επόμενα χρόνια και παράλληλα βάζουμε και έναν διαφανή έλεγχο κατά πόσο ένα σκεύασμα έχει τα αποτελέσματα υπέρ των ασθενών που υπόσχεται. Εδώ με το νομοσχέδιο φτιάχνουμε το πλαίσιο και την δομή του. Υπάρχουν πολλές δικλείδες για να μην στερηθεί κανένας ασθενής το φάρμακο που χρειάζεται. Θεσπίζουμε το πλαίσιο για να μπορούμε να παράγουμε ανοσιοθεραπείες στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία, αντί να τις πληρώνουμε σε φαρμακοβιομηχανίες».

Αναφορικά με την απαγόρευση της πώλησης από τα περίπτερα προϊόντων χημικής κάνναβης είπε ότι από την στιγμή που έχουμε καταγραφή περιστατικών εθισμού, είναι θέμα δημόσιας Υγείας που δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους και να μην κάνουμε κάτι. Αποσαφήνισε ότι η φαρμακευτική κάνναβη, είναι φάρμακο που συνταγογραφείται με δίγραμμη συνταγή γιατί είναι ναρκωτική ουσία για αυτό παράγεται κάτω από αυστηρό πλαίσιο εποπτείας και μέτρων. Δεν έχει καμία σχέση με την βιομηχανική κάνναβη, το ένα δεν ανταγωνίζεται το άλλο. Ο ανθός κάνναβης που με το νομοσχέδιο τίθεται σε απαγόρευσης πώλησης, είπε ο υπουργός, αφορά το γεγονός ότι για να αποκτήσει ναρκωτική δράση άρχισαν να τον ψεκάζουν με βιομηχανική κάνναβη χτίζοντας έτσι μια βιομηχανία που έχει φτάσει να κάνει τζίρο πάνω από 50 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Γεωργιάδης σχετικά με την στελέχωση του ΕΣΥ ανέφερε πως «πριν τέσσερις ημέρες υπόγραψε την μεγαλύτερη προκήρυξη πρόσληψης 1.131 θέσεις μονίμου ιατρικού προσωπικού που έχει γίνει ποτέ και μετά από πέντε μήνες προεργασία που χρειάσθηκε. Στο νομοσχέδιο υπάρχει μια σειρά άρθρων προκειμένου γρηγορότερα με ευελιξία να μπορεί να επανακηρύσσονται θέσεις που μένουν άγονες. Θεσπίζονται επιπλέον κίνητρα για ιατρούς σε νησιά και άγονες περιοχές. Έχουμε στο νομοσχέδιο διατάξεις για τους ιατρούς στις ΤΟΜΥ. Προκηρύσσουμε συνέχεια θέσεις για διευθυντές στο ΕΣΥ». Ο υπουργός, ανακοίνωσε ότι θα κάνει νομοθετικές βελτιώσεις σύμφωνα με προτάσεις αναφορικά με λήψη ιατρικών εξειδικεύσεων, που λόγω αντιγνωμιών έχουν κολλήσει.

Την Τετάρτη θα διεξαχθεί η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ