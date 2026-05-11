Axios: Ο Τραμπ εξετάζει επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ έχει απειλήσει ουκ ολίγες φορές με νέους βομβαρδισμούς σε περίπτωση που οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν.

Συνάντηση με κορυφαίους αξιωματούχους συγκάλεσε στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσει τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μίας πιθανής επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις της Κυριακής, όπως μεταδίδει το Axios επικαλούμενο τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά η απόρριψη πολλών από τα αιτήματά του και η άρνηση της Τεχεράνης να κάνει ουσιαστικές υποχωρήσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα, βάζει και πάλι στο τραπέζι την ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ έχει απειλήσει ουκ ολίγες φορές με νέους βομβαρδισμούς σε περίπτωση που οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού στρατηγός Νταν Κέιν, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι αναμένεται να συμμετάσχουν στη συνάντηση για το Ιράν, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι ο Τραμπ κλίνει προς την ανάληψης κάποιας μορφής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν για να αυξήσει την πίεση στο καθεστώς και να επιβάλει παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

Μία επιλογή που εξετάζει ο Τραμπ είναι η επανέναρξη της «Επιχείρησης Ελευθερία», της αμερικανικής επιχείρησης για την καθοδήγηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ που ανεστάλη την προηγούμενη εβδομάδα.

Μία άλλη επιλογή είναι η επανέναρξη των βομβαρδισμών και η επίθεση στο 25% των στόχων που ο αμερικανικός στρατός έχει εντοπίσει αλλά δεν έχει πλήξει ακόμη.

Από τη μεριά της η ισραηλινή κυβέρνηση θέλει ο Τραμπ να διατάξει μια επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Τραμπ διστάζει να διατάξει μια τέτοια επιχείρηση λόγω της εξαιρετικής επικινδυνότητας που ενέχει.