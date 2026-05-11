«Το ΝΑΤΟ ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντικό όσο σήμερα», λέει η Καναδή ΥΠΕΞ

Η επικεφαλής της καναδικής διπλωματίας θα συναντούσε τους ομολόγους της των 27 χωρών της ΕΕ, η πιο πρόσφατη ένδειξη της εμβάθυνσης των δεσμών με την Ευρώπη, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματά να διαταράσσει την παγκόσμια τάξη, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής.

«Η ανθεκτική Βορειοατλαντική Συμμαχία μπορεί να εισπράττει τις επικρίσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να παραμένει καθοριστική για να εγγυάται τη συλλογική ασφάλεια της Δύσης απέναντι στη Ρωσία», δήλωσε σήμερα η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Άναντ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Το ΝΑΤΟ ως αμυντική συμμαχία που έχει δεσμευτεί στη συλλογική ασφάλεια, ουδέποτε ήταν τόσο σημαντικό όσο σήμερα», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε από την έδρα της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

«Η ΕΕ έχει μια εξαιρετικά σημαντική θέση στις προσπάθειες του Καναδά να διαφοροποιήσει τις εμπορικές του συναλλαγές και θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε αλυσίδες εφοδιασμού, να αναπτύσσουμε εμπορικές σχέσεις ώστε να διπλασιάσουμε, μέσα στα επόμενα έξι χρόνια, τον όγκο του εμπορίου εκτός των ΗΠΑ», δήλωσε.

Η Ανίτα Άναντ, η οποία συναντήθηκε επίσης με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, απέρριψε την ιδέα σύμφωνα με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να καταφέρει μοιραίο πλήγμα στην αμυντική συμμαχία, που ιδρύθηκε το 1949.

«Ανθεκτική Συμμαχία»

«ΤΟ ΝΑΤΟ είναι μια ανθεκτική συμμαχία», δήλωσε. «Είναι φυσικό τα κράτη μέλη να έχουν αποκλίνουσες απόψεις, αλλά η ανθεκτικότητα του οργανισμού σημαίνει ότι συνεδριάζουμε, ότι κάνουμε δύσκολες συζητήσεις και ότι βγαίνουμε από αυτές τις συζητήσεις αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τη συλλογική ασφάλεια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τους Ευρωπαίους συμμάχους για την άρνησή τους να εμπλακούν στον πόλεμο που εξαπέλυσε με το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η Ουάσινγκτον δοκίμασε επίσης την αντοχή των Ευρωπαίων ανακοινώνοντας την αποχώρηση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία, με φόντο την αντιπαράθεση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Απαντώντας, η Άναντ ανέφερε τομείς όπως η καταπολέμηση τις ρωσικών δραστηριοτήτων στην Αρκτική ανάμεσα στις σημαντικές προκλήσεις για το ΝΑΤΟ, όπου η χώρα της παίζει σημαντικό ρόλο. Η Ατλαντική Συμμαχία υποσχέθηκε να αυξήσει την προσοχή της στην περιοχή της Αρκτικής, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο που έχει ως στόχο να τον πείσει να εγκαταλείψει τις αξιώσεις του για τη Γροιλανδία, που είναι έδαφος της Δανίας.

«Πρέπει να δούμε τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία και να αναρωτηθούμε ποια είναι τα συμφέροντα των 32 κρατών μελών από άποψη συλλογικής ασφάλειας, σε μια στιγμή όπου το παγκόσμιο περιβάλλον των απειλών εξελίσσεται τόσο γρήγορα», εξήγησε η Καναδή υπουργός.

Η Άναντ, η οποία συνδιοργάνωσε με την ΕΕ μια διάσκεψη για την επιστροφή στην Ουκρανία των παιδιών που εκτοπίστηκαν από τους Ρώσους, εξήρε την "ανθεκτικότητα" του Κιέβου γιατί ανέτρεψε μια πολύ δύσκολη κατάσταση στο πεδίο της μάχης.

«Η Ουκρανία καταφέρνει πάντα να υπερασπίζεται την εδαφική της ακεραιότητα», δήλωσε.

Ωστόσο οι ΗΠΑ πάντα έχουν έναν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. «Ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι σημαντικό που οι ΗΠΑ παραμένουν στο τραπέζι, ότι είναι απαραίτητες σε αυτή τη διαδικασία διαπραγματεύσεων», υπογράμμισε.

«Η θέση του Καναδά ήταν πάντα η εξής: υποστηρίζουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι. Οι απόψεις του για το τι είναι καλύτερο για την Ουκρανία είναι και οι δικές μας απόψεις για το τι είναι καλύτερο για την Ουκρανία», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ