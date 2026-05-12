Πετρέλαιο: «Τριγυρίζει» τα 105 δολάρια το Brent με τα Στενά να παραμένουν κλειστά

Διευρύνονται τα κέρδη του πετρελαίου την Τρίτη, με την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να κρέμεται από μία κλωστή καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την τελευταία ειρηνευτική προσφορά της Τεχεράνης, παρατείνοντας το ουσιαστικό κλείσιμο των ζωτικών για την παγκόσμια ναυτιλία Στενών του Ορμούζ, την ώρα μάλιστα που εξετάζει και την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, το αργό πετρέλαιο Brent διαπραγματευεται κοντά στα 105 δολάρια το βαρέλι μετά από άνοδο σχεδόν 3% στις χθεσινές συναλλαγές, ενώ το West Texas Intermediate είναι μία ανάσα πριν τα 99 δολάρια. Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι η εκεχειρία βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη», αναφέροντας πως θυμίζει την περίπτωση όπου ο γιατρός μπαίνει και λέει: «Κύριε, το αγαπημένο σας πρόσωπο έχει περίπου 1% πιθανότητες να ζήσει"».

Η εύθραυστη εκεχειρία ισχύει από τις αρχές Απριλίου και έχει τηρηθεί ακόμη και μετά από μια σειρά πρόσφατων πληγμάτων που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές. Το σχεδόν κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει διαταράξει σημαντικά τις ροές αργού, φυσικού αερίου και καυσίμων προς τους παγκόσμιους πελάτες, εγείροντας ανησυχίες για μια κρίση πληθωρισμού.

Το Ιράν απάντησε στην ειρηνευτική πρόταση του Τραμπ απαιτώντας από τις ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό ενώ παράλληλα ζητά και πολεμικές αποζημιώσεις, διατηρώντας παράλληλα έναν βαθμό ελέγχου στην κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπως ανέφερε στο Bloomberg πηγή που γνωρίζει το θέμα.

«Μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία είναι απίθανο να υλοποιηθεί», έγραψαν σε σημείωμα οι αναλυτές του Bloomberg Economics. «Πιστεύουμε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πιθανότατα θα επιστρέψουν στις επιθέσεις. Ωστόσο αναμένουμε ότι μια έντονη ανταλλαγή πυρών θα είναι προσωρινή και θα περιοριστεί σε χαμηλότερης έντασης μάχες - αυτό που ονομάζουμε νέα κανονικότητα σε αυτήν την παρατεταμένη σύγκρουση» τονίζουν.

Χθες, το Axios, επικαλούμενο τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε συνάντηση με κορυφαίους αξιωματούχους στο Λευκό Οίκο για να συζητήσει τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μίας πιθανής επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις της Κυριακής.