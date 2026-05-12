ΜΙΔΑ: Ψηφιακό «κόσκινο» για επιδόματα, ενοίκια και αγροτικές ενισχύσεις - Στο στόχαστρο απάτες με παράτυπες ενισχύσεις

Διασταυρώσεις μέσω ΜΙΔΑ με Κτηματολόγιο, δορυφορικά δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη στην ακίνητη περιουσία. Ποια επιδόματα και ενισχύσεις θα ελέγχονται μέσω της πλατφόρμας του Μητρώου.

Διασταυρώσεις σε επιδόματα, επιστροφές ενοικίου και αγροτικές ενισχύσεις φέρνει η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος Ιουνίου. Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων ακινήτων, συγκεντρώνοντας στοιχεία από το Ε9, το Κτηματολόγιο και άλλες πηγές πληροφοριών.

Μέσα από το νέο σύστημα, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να πραγματοποιεί αυτόματες διασταυρώσεις για κάθε ακίνητο, εντοπίζοντας αδήλωτες ιδιοκτησίες, αποκλίσεις στα δηλωμένα στοιχεία αλλά και περιπτώσεις πολιτών που εισπράττουν κρατικές ενισχύσεις χωρίς να πληρούν τα προβλεπόμενα περιουσιακά κριτήρια.

Στο επίκεντρο των ελέγχων μπαίνουν στεγαστικά και κοινωνικά επιδόματα, καθώς και η επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο. Το στεγαστικό επίδομα, το φοιτητικό επίδομα αλλά και το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θα περνούν από το φίλτρο του ΜΙΔΑ, προκειμένου να αποκλείονται δικαιούχοι που εμφανίζουν χαμηλή περιουσιακή κατάσταση για να λαμβάνουν τα επιδόματα ενώ στην πραγματικότητα διαθέτουν ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί ή δεν έχουν δηλώσει την πραγματική τους επιφάνεια με στόχο να «κουρέψουν» τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.

Αγροτικές ενισχύσεις

Σε πρώτο πλάνο, βρίσκονται αγροτικές ενισχύσεις. Μέσω του ΜΙΔΑ θα διασταυρώνονται οι επιλέξιμες εκτάσεις, τα στοιχεία ιδιοκτησίας, οι μισθώσεις και οι παραχωρήσεις γης. Παράλληλα, δημιουργείται νέος ψηφιακός γεωχωρικός χάρτης με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να αποτυπώνονται με ακρίβεια οι εκτάσεις που δικαιούνται επιδοτήσεις.

Εκπτώσεις

Το νέο σύστημα αλλάζει συνολικά τον τρόπο ελέγχου των φοροαπαλλαγών και των ενισχύσεων που συνδέονται με ακίνητη περιουσία. Από το 2027, το ΜΙΔΑ θα χρησιμοποιείται και για την επιβεβαίωση των προϋποθέσεων απαλλαγής ή έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ, κυρίως για κατοικίες σε μικρούς οικισμούς. Σήμερα, η κύρια κατοικία προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις, ενώ πλέον η διασταύρωση θα γίνεται αυτόματα μέσω του Μητρώου.

Η βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία για κάθε ακίνητο, όπως το είδος, την επιφάνεια, τη θέση, τον όροφο, τη χρήση, την ηλεκτροδότηση, καθώς και αν το ακίνητο είναι μισθωμένο, παραχωρημένο ή κενό. Για πρώτη φορά, οι φορολογούμενοι θα υποχρεωθούν να δηλώσουν αναλυτικά τη χρήση κάθε ακινήτου, αν πρόκειται για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, επαγγελματική στέγη, ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης ή κενό ακίνητο.

Κενές κατοικίες

Επίσης, μέσω του Μητρώου θα αποκαλυφθεί ο πραγματικός αριθμός των κενών κατοικιών. Έτσι, το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να χαρτογραφήσει το διαθέσιμο απόθεμα ακινήτων που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα ανέρχονται σε 7,15 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας φτάνει τα 785,2 δισ. ευρώ.