Ισραήλ: «Θα εντείνουμε τις επιθέσεις στο Ιράν για να σταματήσει τις εκτοξεύσεις πυραύλων», λέει ο ΥΠΑΜ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς προειδοποίησε σήμερα ότι «το Ισραήλ θα εντείνει τα πλήγματά του στο Ιράν προκειμένου η Τεχεράνη να σταματήσει να εκτοξεύει πυραύλους εναντίον της χώρας», σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Παρά τις προειδοποιήσεις μας, οι εκτοξεύσεις συνεχίζονται και κατά συνέπεια τα πλήγματα του στρατού θα ενταθούν», δήλωσε ο Κατς στο βίντεο αυτό, ενώ πρόσθεσε ότι «το Ιράν θα πληρώσει βαρύ τίμημα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ