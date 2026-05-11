Wall Street: Πρώτη φορά πάνω από τις 7.400 μονάδες ο S&P 500 - Ρεκόρ και ο Nasdaq

Μία ακόμη συνεδρίαση με ρεκόρ για τους S&P 500 και Νasdaq ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα στη Wall Street, παρά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι η εκεχειρία στο Ιράν βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη» που ώθησαν ανοδικά την τιμή του πετρελαίου.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,19% στις 49.704,47 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 έκλεισε για πρώτη φορά πάνω από τις 7.400 μονάδες, στις 7.412,84 μονάδες, με άνοδο 0,19%. Ο τεχνολογικός Nasdaq ανήλθε στις 26.274,13 μονάδες με +0,1%, σε νέο ιστορικό υψηλό.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Micron Technology σημείωσε άλμα 7%, με ώθηση από το ράλι στον κλάδο των ημιαγωγών, ενώ η Nvidia, ενισχύθηκε κατά 2%.

«Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης είναι τόσο ισχυρή που εμποδίζει τις υψηλές τιμές ενέργειας να επηρεάσουν αρνητικά την αμερικανική οικονομία και την αγορά», δήλωσε ο Τζέι Χατφιλντ, ιδρυτής και CEO της Infrastructure Capital Advisors.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αμερικανική αγορά μπορεί να κινηθεί σταθεροποιητικά τους επόμενους μήνες, εφόσον παραμείνει η αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στο Ιράν, η οποία όμως αντισταθμίζεται από την «άνευ προηγουμένου» άνθηση του τεχνολογικού τομέα.

Νωρίτερα, ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, χαρακτήρισε «ηλίθια» την ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, ενώ υπογράμμισε πως η εκεχειρία με την Τεχεράνη είναι «απίστευτα αδύναμη». «Η κατάπαυση του πυρός είναι σε μηχανική υποστήριξη, όπως όταν έρχεται ο γιατρός και σας λέει: κύριε, ο αγαπημένος σας έχει ακριβώς 1% πιθανότητες να ζήσει», είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο Axios, ότι μία από τις επιλογές που εξετάζει ο Τραμπ για τα επόμενά του βήματα είναι η επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.