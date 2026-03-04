Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Λευκός Οίκος: Η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό - Διαψεύδει ο Σάντσεθ

Η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό, δήλωσε την Τετάρτη η υπεύθυνη Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, μια ημέρα αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει το εμπόριο με τη Μαδρίτη λόγω της στάσης της απέναντι στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

«Νομίζω ότι άκουσαν το μήνυμα του προέδρου χθες δυνατά και καθαρά. Κατά την άποψή μου, τις τελευταίες ώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον αμερικανικό στρατό», δήλωσε η Λίβιτ σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Τραμπ πρότεινε την επιβολή εμπορικού εμπάργκο στη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να επιτρέψει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν από κοινού λειτουργούμενες ναυτικές και αεροπορικές βάσεις στη νότια Ισπανία για την επίθεση κατά της Τεχεράνης. Η Ισπανία κατήγγειλε τους βομβαρδισμούς του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ως απερίσκεπτους και παράνομους.

Η κυβέρνηση Σάντσεθ το αρνείται κατηγορηματικά

Η ισπανική κυβέρνηση αρνείται «κατηγορηματικά» ότι εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν και εξακολουθεί να μην επιτρέπει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν βάσεις στην Ισπανία για τις επιχειρήσεις τους εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δήλωσε σήμερα ο ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες.

«Η θέση μας παραμένει αμετάβλητη και διαψεύδω κατηγορηματικά οποιαδήποτε αλλαγή», τόνισε ο ΥΠΕΞ της Ισπανίας στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser, αφότου η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ εξέφρασε την πεποίθησή της πως η Ισπανία «συμφώνησε να συνεργαστεί» με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

tags:
Λευκός Οίκος
Ισπανία
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Πέδρο Σάντσεθ
