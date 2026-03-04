Ευρωαγορές: Θετική αντίδραση μετά το διήμερο sell off - 2,5% πάνω o IBEX κόντρα στις απειλές Τραμπ

Με κέρδη ολοκλήρωσαν οι ευρωαγορές την συνεδρίαση της Τετάρτης σε μία προσπάθεια να ανασυνταχτούν μετά το δύσκολο «πολεμικό» διήμερο.

Με κέρδη ολοκλήρωσαν οι ευρωαγορές την συνεδρίαση της Τετάρτης σε μία προσπάθεια να ανασυνταχτούν μετά το δύσκολο «πολεμικό» διήμερο, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά κάθε νέα εξέλιξη από την Μέση Ανατολή και την σύρραξη που έχει ταράξει τις παγκόσμιες αγορές, προκαλώντας τεράστια ανησυχία στον κλάδο των καυσίμων.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε 1,37% στις 612,71 μονάδες, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια της Γηραιάς Ηπείρου να κλείνουν σε θετικό έδαφος. Ο δείκτης Eurostoxx 50 σημείωσε κέρδη 1,75% στις 5.872,95 μονάδες.

Ξεχώρισε η επίδοση του ισπανικού IBEX 35 αφού σημείωσε άνοδο 2,51% στις 17.491 μονάδες, με την αγορά να μην επηρεάζεται διόλου από τις απειλές Τραμπ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Μαδρίτη, με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να δηλώνει σε τηλεοπτικό διάγγελμά του προς τους πολίτες: «Με αυτό τον τρόπο ξεκινούν οι μεγάλες καταστροφές της ανθρωπότητας … Δεν μπορείς να παίζεις ρώσικη ρουλέτα με την τύχη εκατομμύριων».

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κατέγραψε άνοδο 1,79% στις 24.216 μονάδες, όπως και ο γαλλικός CAC 40, ο οποίος ολοκλήρωσε στις 8.167 μονάδες, με κέρδη 0,79%. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κέρδισε 0,8% στις 10.567 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύθηκε 1,95% στις 45.336 μονάδες.

Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ διεμήνυσε ότι οι παγκόσμιοι δασμοί 15% που ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα εφαρμοστούν κάποια στιγμή αυτή την εβδομάδα, ενώ ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρόκειται να προβούν σε «μια σειρά ανακοινώσεων» για να υποστηρίξουν τη ροή πετρελαίου μέσω του Περσικού Κόλπου.

Η συγκεκριμένη δήλωση, αλλά και η αναφορά των New York Times πως μυστικοί πράκτορες από το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν εμφανίστηκαν ανοιχτοί να προχωρήσουν σε συνομιλίες με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), πάτησε φρένο στο ξέφρενο ράλι των τιμών των καυσίμων.

Όσο αφορά τις εταιρικές επιδόσεις στο ταμπλό, ξεχώρισε εκείνη της Novo Nordisk που σημείωσε κέρδη 6%, μετριάζοντας την πτώση κατά σχεδόν 20% τον προηγούμενο μήνα, καθώς οι επενδυτές αμφιβάλλουν ολοένα και περισσότερο για την υλοποίηση και τελικά κυκλοφορία μελλοντικών φαρμάκων.