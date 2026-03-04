Σε επιφυλακή η Κύπρος: To πρώτο δοκιμαστικό μήνυμα έκτακτης ανάγκης που στάλθηκε σε όλους τους πολίτες

Δοκιμαστικό μήνυμα έκτακτης ανάγκης, με οδηγίες προστασίας, έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα πολίτες στην Κύπρο από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως διευκρινίστηκε, πρόκειται για προληπτική ενημέρωση και όχι για ενεργοποίηση μέτρων λόγω άμεσης απειλής. Το μήνυμα έχει καθαρά δοκιμαστικό χαρακτήρα και εντάσσεσαι στο πλαίσιο ετοιμότητας των αρμόδιων αρχών, εν μέσω μιας δύσκολης και ρευστής περιόδου.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που παραπέμπουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, σε περίπτωση λήψης σχετικού γραπτού μηνύματος οι πολίτες καλούνται να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα αυτοπροστασίας. Μεταξύ αυτών:

-Όσοι διαμένουν σε μονοκατοικία να κατευθυνθούν στο υπόγειο.

-Εάν δεν υπάρχει υπόγειος χώρος, να παραμείνουν στο εσωτερικό της κατοικίας, με κλειστά παράθυρα και πόρτες.

-Να μην απομακρυνθούν πεζοί από το σπίτι και να μην χρησιμοποιήσουν όχημα.

-Να κατευθυνθούν μόνο σε κοντινά καταφύγια, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

-Να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για συνεχή ενημέρωση.

Οι κυπριακές αρχές εμφανίζονται καθησυχαστικές, υπογραμμίζοντας ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, όπως μεταδίδεται, υπάρχει διάχυτη ανησυχία στην κοινωνία, με πολίτες να δηλώνουν προβληματισμένοι για τις εξελίξεις και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της κατάστασης στην περιοχή.

Νέα ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ για την Κύπρο

Στην επικαιροποίηση της ταξιδιωτικής οδηγίας για την Κύπρο προχώρησε το U.S. Department of State, αυξάνοντας το επίπεδο συναγερμού από το 1 στο 3.

Το επίπεδο 3 αντιστοιχεί στη σύσταση «Σκεφτείτε αν θα ταξιδέψετε εκεί», χωρίς ωστόσο να σημαίνει απαγόρευση μετακινήσεων. Όπως διευκρινίζεται, οι ταξιδιώτες μπορούν να μεταβούν στη χώρα, αλλά καλούνται να το πράξουν με αυξημένη προσοχή και συνεχή επανεκτίμηση των συνθηκών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αντικατοπτρίζει την αποχώρηση του μη απαραίτητου προσωπικού της αμερικανικής κυβέρνησης από την Κύπρο, καθώς και των μελών των οικογενειών τους. Η εξέλιξη αυτή είχε γίνει γνωστή νωρίτερα και, όπως επισημαίνεται, η αναβάθμιση της οδηγίας ήταν εκ των πραγμάτων αναμενόμενη μετά τη σχετική εντολή.

Σημειώνεται ότι στην κλίμακα ταξιδιωτικών οδηγιών του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών υπάρχουν ακόμη δύο υψηλότερα επίπεδα 4 και 5, με το επίπεδο 3 να υποδηλώνει αυξημένη επιφυλακή, αλλά όχι πλήρη αποτροπή ταξιδιών.