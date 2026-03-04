Δένδιας: Διαψεύδει ότι drones στόχευσαν τη Σούδα - «Συνταγματική μας υποχρεώση να προστατέψουμε την επικράτεια»

Ο υπουργός Άμυνας απάντησε σε ερώτηση σχετικά με την αναφορά του Δημήτρη Κουτσούμπα, ότι 2 από τα 4 drones της Κύπρου κατευθύνονταν στη Σούδα.

Συνταγματική μας υποχρέωση είναι να προστατεύσουμε την ελληνική επικράτεια, όπως και την Ευρώπη. Αν υπάρξει απόπειρα χτυπήματος σε ελληνικό έδαφος, έχουμε λάβει τα μέτρα μας. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νικος Δένδιας μιλώντας απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι η Τουρκία κατανοεί ότι η Ελλάδα αμύνεται, προσφέροντας μια «συνολική υπηρεσία» με τη φρεγάτα«Κίμων» και τη φρεγάτα«Ψαρά» αλλά και τα μαχητικά F-16 που έστειλε στην Κυπριακή Δημοκρατία.

«Η Τουρκία καταλαβαίνει την ανάγκη που έχει η Ελλάδα, η Ελληνική Δημοκρατία, να υπερασπίσει το έδαφός της, να υπερασπίσει τους πολίτες της. Και στην Κύπρο ξεκαθάρισα ότι η παρουσία και των ελληνικών αεροπλάνων και των ελληνικών πλοίων είναι για να προστατευτεί το σύνολο του νόμιμου πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας» υπογράμμισε.

«Η παρουσία των τεσσάρων F-16 και των δύο φρεγατών μας, θυμίζω ότι η μία έχει τον «Κένταυρο» και η άλλη είναι η πιο σύγχρονη φρεγάτα στον κόσμο, ο «Κίμωνας», μπορούν να παράσχουν εξαιρετική ασφάλεια στην Κυπριακή Δημοκρατία» ξεκαθάρισε.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας δεν παρέλειψε να τονίσει ότι η φρεγάτα «Κίμων» δεν έχει εμπλακεί έως τώρα σε επιχειρήσεις.

Διέψευσε κατηγορηματικά ότι drones κατευθύνθηκαν στη Σούδα

Επιπλέον, ο κ. Δένδιας διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια που ήθελαν μη επανδρωμένα αεροχήματα να έχουν κατευθύνει από τον Λίβανο προς την Κρήτη. Ο ίδιος εξήγησε ότι η ναυτική βάση στη Σούδα βρίσκεται στα όρια του βεληνεκούς των εχθρικών πυραύλων, οι οποίοι δεν μπορούν να φτάσουν στο νησί.

Όπως είπε ο κ. Δένδιας οι μηχανισμοί άμυνας της Ελλάδας είναι απολύτως ανεπτυγμένοι ενώ τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.

«Βλέπουμε την πορεία κάθε πυραύλου της Χεζμπολάχ», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι απρόβλεπτη.

Υπενθύμισε, δε, ότι η Ελλάδα έχει ήδη ενεργή παρουσία στις διεθνείς προσπάθειες ασφαλείας καθώς η φρεγάτα «Ύδρα» βρίσκεται στα ανοιχτά του Τζιμπουτί, έχοντας ως αποστολή την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ.

«Η Ελλάδα ήδη βρίσκεται με παρουσία, με την φρεγάτα «Ύδρα» έξω από το Τζιμπουτί, ακριβώς για να προστατεύει τις οδούς επικοινωνίας και τα συμφέροντα της Ελλάδας και της ελληνόκτητης ναυτιλίας» ανέλυσε.

«Ήδη η Ελλάδα διεξάγει πέντε επιχειρήσεις εκτός των στενών γεωγραφικών της συνόρων. Δύο στην Κύπρο, μία βόρεια της Λιβύης, την "IRINI" (EUNAVFOR MED IRINI), τις «Ασπίδες» (EUNAVFOR Aspides). Στην Κύπρο είναι δύο, είναι μία στη θάλασσα, μία στον αέρα» συμπλήρωσε.

Αλλάζουν όλα προς το καλύτερο στις Ένοπλες Δυνάμεις

Για τις αλλαγές που προωθούνται στη στρατιωτική θητεία, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επισκεφθεί τους νεοσύλλεκτους της νέας ΕΣΣΟ στην ορκωμοσία τους.

Όπως υπογράμμισε, οι μεταρρυθμίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις απαιτούν χρόνο ενώ ξεκαθάρισε ότι «όλα θα αλλάξουν προς το καλύτερο».

«Ζούμε καιρούς επανάστασης», ανέφερε και πρόσθεσε: «Ο πόλεμος πλέον διεξάγεται εντελώς διαφορετικά».

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία ενώ συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα διέγνωσε έγκαιρα τις καινούργιες ανάγκες και ήδη έχει ενεργοποιήσει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, που ξεκίνησε να κατασκευάζει στρατιωτικό εξοπλισμό για τις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά, ταυτόχρονα, προχωρά και σε εξαγωγές, παράγοντας εθνικό πλούτο.

«Ο Έλληνας στρατιώτης πρέπει να είναι ένας εκπαιδευμένος στρατιώτης, αλλιώς δεν υπάρχει κανένας λόγος ο νέος Έλληνας να χάνει εννιά μήνες από τη ζωή του» είπε και συνέχισε: «Πρέπει να προσφέρει στην πατρίδα και πρέπει να μπορεί να προσφέρει και στον εαυτό του μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ