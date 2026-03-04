Η ΕΕ «έτοιμη να αντιδράσει» για τα συμφέροντά της μετά τις απειλές Τραμπ κατά Ισπανίας

Η Μαδρίτη εξέφρασε την «έκπληξή» της στη Γερμανία για σχόλια του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος φάνηκε να στηρίζει τις απειλές του Τραμπ.

«Οποιαδήποτε απειλή κατά κράτους μέλους αποτελεί εξ ορισμού απειλή κατά της ΕΕ» δήλωσε σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική Στεφάν Σεζουρνέ, απαντώντας στις εμπορικές απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ισπανίας.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το θέμα αυτό, ο Γάλλος Επίτροπος τόνισε πως το εμπόριο της ΕΕ αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Όταν απειλείται μια συγκεκριμένη χώρα, απειλείται η ΕΕ», τόνισε ο Σεζουρνέ, επισημαίνοντας ότι το ίδιο συνέβη όταν ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε τη Γροιλανδία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισπανίας, επειδή η Μαδρίτη αρνήθηκε να επιτρέψει στην Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει δύο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ανδαλουσία στο πλαίσιο του πολέμου κατά του Ιράν.

«Η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλήρως προστατευμένα. Είμαστε αλληλέγγυοι με όλα τα κράτη μέλη και τους πολίτες τους και είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε, αν είναι απαραίτητο, μέσω της κοινής εμπορικής πολιτικής μας, για να υπερασπισθούμε τα συμφέροντα της ΕΕ», διευκρίνισε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνήψαν πέρυσι μια μείζονα εμπορική συμφωνία» και η Κομισιόν «περιμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σεβαστούν πλήρως τις δεσμεύσεις τους», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, επαναλαμβάνοντας ότι η Ευρώπη «θα συνεχίσει να εργάζεται για σταθερές, προβλέψιμες και αμοιβαία επωφελείς διατλαντικές εμπορικές σχέσεις».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε χθες, Τρίτη, να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισπανία, μετά την άρνηση της Μαδρίτης να αφήσει την Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει, στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, δύο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στην Ανδαλουσία.

Πρόκειται για τη ναυτική βάση της Ρότα και για την αεροπορική βάση του Μορόν, κληρονομημένες από μια συμφωνία που είχε υπογραφεί το 1953 ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισπανία, της οποίας εκείνη την εποχή ηγούνταν ο Φράνκο.

Εξάλλου ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε σήμερα πως η Μαδρίτη εξέφρασε στη Γερμανία την «έκπληξή» της για σχόλια που έκανε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στον Λευκό Οίκο, εμφανιζόμενος να υποστηρίζει τις απειλές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα σταματήσει το εμπόριο με την Ισπανία.

«Δεν μπορώ να φανταστώ την καγκελάριο (Άνγκελα) Μέρκελ ή τον καγκελάριο (Όλαφ) Σολτς να κάνουν τέτοια σχόλια», δήλωσε ο Αλμπάρες σε συνέντευξή του στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό TVE.

Ο Μερτς δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι η Ισπανία χρειάζεται «να πεισθεί» για να συμφωνήσει στο στόχο του ΝΑΤΟ για υψηλότερες αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ, αφού ο Τραμπ έκανε λόγο για επιβολή εμπορικού εμπάργκο στην Ισπανία λόγω της θέσης της στο συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Η Ισπανία ήταν απαίσια» και «πολύ, πολύ λίγο συνεργάσιμη», είπε χθες, Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ προσθέτοντας ότι θέλει, ως εκ τούτου, «να σταματήσει κάθε εμπόριο με την Ισπανία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ