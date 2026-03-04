Ειδήσεις | Ελλάδα

Δένδιας: Τα τέσσερα F-16 και οι δύο φρεγάτες μας μπορούν να παράσχουν εξαιρετική ασφάλεια στην Κύπρο

«H παρουσία των τεσσάρων F-16 και των δύο φρεγατών μας – θυμίζω η μία έχει τον Κένταυρο, η άλλη είναι η πιο σύγχρονη φρεγάτα στον κόσμο – μπορούν να παράσχουν εξαιρετική ασφάλεια στην Κυπριακή Δημοκρατία», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας στο δελτίου του Alpha.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν το πλήρωμα της Belharra είναι έτοιμο, δεδομένου ότι παρέλαβε τα όπλα πριν από λίγες εβδομάδες, ο υπουργός Άμυνας ήταν λακωνικός, λέγοντας «ξέρουν καλά το πλοίο τους, ήταν πολύ καιρό στη Γαλλία, το έχουν μάθει».

Επεσήμανε ωστόσο ότι αυτό που δεν έχει ολοκληρωθεί είναι ότι το πλοίο δεν έχει ενταχθεί απολύτως επιχειρησιακά με τον στόλο, εξηγώντας ότι αν επιχειρήσει μαζί με τον στόλο έχει μια δυσκολία ώστε τα συστήματα να συνομιλήσουν.

«Αυτό θα χρειαζόταν υπό νορμάλ συνθήκες μια μακρά σειρά μηνών, στις έκτακτες συνθήκες μπορούμε να το κάνουμε πολύ πιο γρήγορα», ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Νίκος Δένδιας
Κύπρος
Μέση Ανατολή
