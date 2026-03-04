Ο Πούτιν παρέδωσε δύο αιχμαλώτους πολέμου στον ΥΠΕΞ της Ουγγαρίας

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απελευθέρωσε σήμερα δύο αιχμαλώτους πολέμου, οι οποίοι έχουν ουγγρική και ουκρανική υπηκοότητα, και τους παρέδωσε στον υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας μετά τη συνάντησή τους στη Μόσχα.

Οι δυο άνδρες είχαν στρατολογηθεί βίαια προκειμένου να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή του μετώπου, στην Ουκρανία, δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τον επικεφαλής της ουγγρικής διπλωματίας Πίτερ Σιγιάρτο.

«Μπορείτε να τους πάρετε μαζί σας», απάντησε ο Πούτιν σε αίτημα του Σιγιάρτο για την απελευθέρωσή τους, συμπληρώνοντας πως οι δύο άνδρες θα μπορούσαν να ταξιδέψουν στη Βουδαπέστη με το αεροσκάφος του ούγγρου ΥΠΕΞ.

Χθες Τρίτη, ο ρώσος πρόεδρος είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος είχε ζητήσει επίσης την απελευθέρωση των δύο αιχμαλώτων πολέμου.

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου επαίνεσε την «ισορροπημένη» στάση της Ουγγαρίας σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, συμπληρώνοντας πως η Βουδαπέστη έχει ταχθεί υπέρ της διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης.

Μεταξύ των «27» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Όρμπαν θεωρείται ως ο ηγέτης που διατηρεί τους στενότερους δεσμούς με το Κρεμλίνο. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας έχει αντιταχθεί στις κυρώσεις της Δύσης σε βάρος της Μόσχας, ενώ έχει ταξιδέψει αρκετές φορές στη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία – η πιο πρόσφατη επίσκεψή του ήταν τον Νοέμβριο του 2025.

Η Ουγγαρία εξακολουθεί να αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία και ο Πούτιν διαβεβαίωσε τον Σιγιάρτο πως η Μόσχα θα παραμείνει αξιόπιστος προμηθευτής για τη Βουδαπέστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ