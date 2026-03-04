Bloomberg: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα ζητήσουν μέτρα για να πέσουν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

Θα δώσουν σχετική εντολή στην Κομισιόν όταν συναντηθούν σε Σύνοδο Κορυφής αργότερα αυτόν τον μήνα.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δώσουν εντολή στην Κομισιόν να προτείνει μέτρα για τη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να βοηθηθούν οι τοπικές βιομηχανίες, όταν συναντηθούν σε Σύνοδο Κορυφής αργότερα αυτόν τον μήνα, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg.

Οι αρχηγοί κυβερνήσεων πρόκειται να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει όλα τα στοιχεία των χονδρικών και λιανικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στη συνάντηση στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με σχέδιο δήλωσης για τη συνάντηση της 19ης Μαρτίουπου έχει στα χέρια του το Bloomberg News.

Οι επίμονα υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ανέβει στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας του μπλοκ, με τη βαριά βιομηχανία να ρίχνει εκεί το φταίξιμο για το κλείσιμο εργοστασίων, εν μέσω του έντονου ανταγωνισμού με την Κίνα και τις ΗΠΑ, όπου η ενέργεια είναι φθηνότερη. Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν έρχεται να εντείνει τις ανησυχίες, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνονται.

Οι ηγέτες θα απαιτήσουν επίσης η επερχόμενη αναθεώρηση της αγοράς άνθρακα της ΕΕ, του εμβληματικού εργαλείου πολιτικής για το κλίμα του μπλοκ, να μειώσει τόσο την αστάθεια όσο και τον αντίκτυπό της στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα τον «ουσιαστικό ρόλο» του προγράμματος στην τόνωση των καθαρών επενδύσεων. Η επιτροπή έχει προγραμματίσει να προτείνει αναθεώρηση του νόμου περί εμπορίας εκπομπών το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ έχει δεχθεί έντονες επικρίσεις από ενεργοβόρες εταιρείες, με ορισμένα κράτη μέλη να υποστηρίζουν ότι αυξάνει το κόστος ενέργειας. Τον περασμένο μήνα, ο Ιταλός υπουργός Βιομηχανίας, Adolfo Urso, ζήτησε την αναστολή του προγράμματος ανώτατου ορίου εκπομπών και εμπορίας εκπομπών μέχρι να αναθεωρηθεί και να αναθεωρηθεί.

Η ιταλική κυβέρνηση προετοιμάζει επίσης μια ριζική αναθεώρηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα αφαιρέσει το κόστος άνθρακα από τους λογαριασμούς ρεύματος, μια κίνηση που έχει προκαλέσει σοκ στις αγορές ενέργειας. Τα μέτρα, τα οποία απαιτούν το πράσινο φως από την επιτροπή για να γίνουν νόμος, έχουν σχεδιαστεί για να αποζημιώνουν τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο για το κόστος των αδειών άνθρακα.