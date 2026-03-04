Ανέκαμψε ο χρυσός λόγω της υποχώρησης του δολαρίου

Ανοδικές κινήσεις κατέγραψαν οι τιμές του χρυσού, καθώς η κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προσέλκυσε τους επενδυτές που αναζητούν ασφαλή καταφύγια.

Ανοδικές κινήσεις κατέγραψαν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, καθώς η κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδήγησε τους επενδυτές στα ασφαλή καταφύγια, την ίδια ώρα που η υποχώρηση του δολαρίου πρόσφερε επίσης στήριξη.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε 0,8% στα 5.128,80 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από πτώση άνω του 4% την Τρίτη.

Τα futures χρυσού των ΗΠΑ, παράδοσης Απριλίου ενισχύθηκαν 0,4% στα 5.143,41 δολάρια.

«Το δολάριο σημειώνει μία υποχώρηση, η οποία παρέχει κάποια στήριξη. Συνολικά, οι μακροοικονομικοί παράγοντες παραμένουν σε γενικές γραμμές υποστηρικτικοί του χρυσού. Σίγουρα, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος με το Ιράν, αυτό θα παραμείνει επίσης υποστηρικτικό», δήλωσε ο Πίτερ Γκραντ, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στην Zaner Metals.

«Υπάρχει κίνδυνος να συνεχιστεί η αστάθεια. Ωστόσο, παραμένω αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα δούμε νέα ιστορικά υψηλά» τόνισε.

Η εθνική έκθεση απασχόλησης του ADP έδειξε ότι οι μισθοδοσίες στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Φεβρουάριο, αν και τα στοιχεία για τον προηγούμενο μήνα αναθεωρήθηκαν απότομα προς τα κάτω. Συγκεκριμένα, η ιδιωτική απασχόληση ενισχύθηκε κατά 63.000 θέσεις εργασίας, με τους οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters, να είχαν προβλέψει αύξηση 50.000 θέσεων εργασίας. Η άνοδος της απασχόλησης τον Ιανουάριο, αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 11.000 θέσεις εργασίας.

Το spot ασήμι ενισχύθηκε κατά 3,8% στα 83,246 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από πτώση άνω του 8% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η τιμή spot της πλατίνας κέρδισε 4,2% στα 2.162,64 δολάρια, μετά από βουτιά 10% την Τρίτη, ενώ το παλλάδιο κέρδισε 3,5% στα 1.705,71 δολάρια.