Έφτασε στην Κάρπαθο η συστοιχία των Patriot

Στο λιμάνι της Καρπάθου μεταφέρθηκε η συστοιχία πυραύλων Patriot στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας της περιοχής, με φόντο το γεωπολιτικό θρίλερ που εκτυλίσσεται στη Μέση Ανατολή μετά τη συντονισμένη επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Στο λιμάνι της Καρπάθου μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί η συστοιχία πυραύλων Patriot στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας της περιοχής, με φόντο το γεωπολιτικό θρίλερ που εκτυλίσσεται στη Μέση Ανατολή μετά τη συντονισμένη επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Μετά την κίνηση του Ιράν να επιτεθεί με drones στη βρετανική στρατιωτική βάση του Ακρωτηρίου της Κύπρου, οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν την αποστολή των πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, στο πλαίσιο της πληρέστερης αντιαεροπορικής προστασίας.

Η Κάρπαθος κρίθηκε ως προσφορότερο σημείο, καθώς ευθυγραμμίζεται με τον εναέριο χώρο και της Κύπρου, στην οποία έχουν ήδη προσγειωθεί τα 4 F-16 Viper ενώ στην Πάφο έφτασαν και οι 2 ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά».

