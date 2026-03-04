Πόσο ισχυρή στρατιωτικά είναι η Κύπρος

Η στρατιωτική δύναμη της Κύπρου σε αριθμούς. Χωρίς μαχητικά αεροσκάφη και υποβρύχια αλλά με ισχυρές διεθνείς συνεργασίες.

Στόχος επιθέσεων ελέω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή αποτέλεσε και η Κύπρος, με την Ελλάδα, την Γαλλία και τη Βρετανία να υψώνουν ασπίδα προστασίας. Η Αθήνα απέστειλε 4 μαχητικά F-16 και δύο φρεγάτες («Κίμων» και «Ψαρά»), με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να διαμηνύει πως η χώρα μας «θα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον» θέτοντας «τις αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις της στις υπηρεσίες του οικουμενικού ελληνισμού».

Το Παρίσι στέλνει στην Κύπρο εναέρια μέσα και τη φρεγάτα Languedoc όπως τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν σε τηλεοπτικό του διάγγελμα στον γαλλικό λαό. Πρόσθεσε ότι διασφαλίζει τον συντονισμό μαζί με τους συμμάχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, «καταρχάς με τους Έλληνες φίλους μας», προκειμένου αυτή η προσπάθεια στην ανατολική Μεσόγειο να έχει την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων χωρών ενώ έδωσε εντολή στο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ μαζί με τα πλοία που το συνοδεύουν, να πλεύσει προς τη Μεσόγειο.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως δεσμευμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που εδρεύει εκεί», επεσήμανε ο Κιρ Στάρμερ. «Συνεχίζουμε τις αμυντικές μας επιχειρήσεις και αποστέλλουμε ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drones, ενώ το (πολεμικό πλοίο) HMS Dragon αναπτύσσεται στην περιοχή. Θα ενεργούμε πάντοτε προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται πως δύο drones που εκτοξεύθηκαν από δυνάμεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, προκάλεσαν τις ελαφρές ζημιές στην βρετανική βάση Ακρωτηρίου, και δεν εντοπίστηκαν για να αναχαιτιστούν είναι λόγω του μικρού μεγέθους και του χαμηλού ύψους που πετούσαν, ενώ σήμερα πύραυλος από την Τεχεράνη που καταρρίφθηκε από την Άγκυρα μέσω ΝΑΤΟϊκών αντιαεροπορικών συστημάτων φέρεται να είχε στόχο «στρατιωτική βάση στην Κύπρο, αλλά παρεξέκλινε της πορείας του», σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο.

Η στρατιωτική δύναμη της Κύπρου

Εν μέσω της γενικευμένης κλιμάκωσης, πόσοι ισχυρές είναι οι ένοπλες δυνάμεις της Κύπρου; Σύμφωνα με το militarypowerrankings, η Κύπρος βρίσκεται στην 97η θέση παγκοσμίως στην Κατάταξη Στρατιωτικής Δύναμης του 2025. Η κύρια ένοπλη δύναμή της, η Κυπριακή Εθνοφρουρά, είναι οργανωμένη γύρω από ένα δόγμα υπεράσπισης της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, με μακροχρόνια στόχευση στην αποτροπή τουρκικής επιθετικότητας.

Η Κύπρος διατηρεί μια δομή στρατιωτικών δυνάμεων που βασίζεται στην υποχρεωτική θητεία (14 μήνες), ενισχυμένη από εφέδρους, εκσυγχρονισμένα επίγεια μέσα και διαλειτουργικότητα με τις ελληνικές δυνάμεις στο πλαίσιο του Κοινού Δόγματος Άμυνας. Ενώ δεν είναι δομημένη για περιφερειακή δράση, η Κύπρος διατηρεί έναν ικανό στρατό με δυναμική αεροπορική και ναυτική δύναμη, υποστηριζόμενη από ξένες στρατιωτικές υποδομές παρόλο που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο κυπριακός στρατός είναι εκπαιδευμένος για πόλεμο στον αστικό ιστό, με δυνατή άμυνα που τον καθιστά εξαιρετικά αποτελεσματικό για τη γεωγραφία του νησιού. Το αμυντικό δόγμα επικεντρώνεται στην υπεράσπιση των πάτριων εδαφών και στην αντίσταση σε ναυτικές ή αεροπορικές επιθέσεις. Παράλληλα, με την πολιτική υποχρεωτικής στράτευσης, διατηρεί μια ισχυρή εκπαιδευμένη εφεδρική δύναμη έτοιμη για ταχεία κινητοποίηση με τον στρατό να αυξάνει γρήγορα τον αριθμό του σε περιόδους αυξημένης έντασης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Κοινό Αμυντικό Δόγμα Ελλάδας-Κύπρου, οι κυπριακές δυνάμεις διεξάγουν κοινές ασκήσεις, ανταλλάσσουν πληροφορίες και συντονίζονται τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η Λευκωσία βρίσκεται 97η λόγω της έλλειψης Στρατηγικού Βάθους και Κλίμακας ενώ έχει μικρό στρατιωτικό αποτύπωμα, περιορισμένο από τη γεωγραφία και το μέγεθος του πληθυσμού της, με τις αμυντικές δαπάνες της (644,77 εκατ. ευρώ) να πιάνουν το 2,5% του ΑΕΠ (σχεδόν 40 δισ. ευρώ).

Δεν διαθέτει το βάθος δύναμης, την θωράκιση και τις δυνατότητες κρούσης μεγάλης εμβέλειας που είναι απαραίτητες για την εμπλοκή σε παρατεταμένες ή επιθετικές επιχειρήσεις, ενώ δεν χρησιμοποιεί μαχητικά αεροσκάφη, βασιζόμενη στην αντιαεροπορική άμυνα και σε ραντάρ επιτήρησης. Το Κυπριακό Ναυτικό αποτελείται από σκάφη παράκτιας περιπολίας με περιορισμένες δυνατότητες στη θαλάσσια αποτρεπτική ισχύ του.

Τέλος, η αμυντική κυπριακή στρατηγική βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ξένες συνεργασίες, ιδίως με την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και δυτικούς στρατιωτικούς εταίρους και ενώ αυτό ενισχύει την ασφάλεια, περιορίζει επίσης την επιχειρησιακή αυτονομία. Συμπερασματικά, το στρατιωτικό προφίλ της Κύπρου αντικατοπτρίζει μια ανθεκτική, επίγεια αμυντική δύναμη, σχεδιασμένη για την εσωτερική ασφάλεια και τη στρατηγική αποτροπή σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιφερειακό πλαίσιο.

Χωρίς μαχητικά αεροσκάφη και υποβρύχια αλλά με ισχυρές διεθνείς συνεργασίες

Οι περιορισμένοι πόροι και η μικρή αριθμητικά δύναμη, αντισταθμίζεται μέσω του εκσυγχρονισμού, του κοινού σχεδιασμού με την Ελλάδα και του ρόλου της σε ευρύτερα δυτικά δίκτυα επιτήρησης και άμυνας. Η περιορισμένη στρατιωτική της ικανότητα, αντισταθμίζεται από το καλά δομημένο εσωτερικό αμυντικό μοντέλο και την ρεαλιστική ετοιμότητα των δυνάμεών της στο πλαίσιο των επίμονων γεωπολιτικών τριβών στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Σε αριθμούς, ειδικότερα, διαθέτει:

Ενεργό Στρατιωτικό Προσωπικό - 12.000

Εφεδρικό Προσωπικό - 75.000

Σώματα Ασφαλείας - 6.000 (ακτοφυλακή και ειδικές αστυνομικές μονάδες)

Προσωπικό Στρατού Ξηράς - 9.000

Προσωπικό Ναυτικού - 1.200

Προσωπικό Πολεμικής Αεροπορίας - 1.800

Δυνάμεις Ξηράς

Κύρια Άρματα Μάχης (MBT): 80+ (παραλλαγές T-80U, AMX-30)

Θωρακισμένα Οχήματα Μάχης (AFV): 300+

Μέρη Πυροβολικού (Ρυμουλκούμενα & Αυτοκινούμενα): 250+

Συστήματα Πολλαπλών Εκτοξεύσεων Πυραύλων (MLRS): 20+

Πολεμική Αεροπορία

Αεροσκάφη Μάχης: 0

Επιθετικά Ελικόπτερα: 12+

Μεταφορικά Αεροσκάφη: Περιορισμένα

Εκπαιδευτικά Αεροσκάφη: Ελαφρά εκπαιδευτικά αεροσκάφη σταθερών πτερύγων

Επιθετικά Ελικόπτερα Mil Mi-35P Hind-E: 11

Πολλαπλά Bell 206 και 412 Ελικόπτερα

Εκπαιδευτικά Αεροσκάφη PC-9M: Περιορισμένα

Ναυτικές Δυνάμεις

Πολεμικά Πλοία: 10+

Υποβρύχια: 0

Φρεγάτες/Κορβέτες: 2

Περιπολικά Σκάφη και Παράκτια Σκάφη: 10+

Περιπολικά Σκάφη Ανοικτής Θαλάσσης: 2

Σκάφη Ταχείας Επιθέσεως: Αρκετά

Σκάφη Ακτοφυλακής: Ενεργά σε παράκτιους ρόλους

Πυραυλικές Δυνατότητες

Η Κύπρος διατηρεί περιορισμένη ικανότητα πυραυλικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεράμυνας μικρής εμβέλειας και παράκτιων αντιπλοϊκών πυραύλων. Προηγουμένως λειτουργούσε το ρωσικό σύστημα S-300, ενώ τα τρέχοντα συστήματα περιλαμβάνουν αντιαεροπορικά συστήματά της περιλαμβάνουν και πλατφόρμες τακτικών αντιαρματικών πυραύλων, όπως το MILAN και το Kornet.

Στρατηγικές Συνεργασίες

Η χώρα των 1,3 εκατ. κατοίκων με στρατεύσιμο πληθυσμό 500.000 ανθρώπων διατηρεί ισχυρούς στρατιωτικούς δεσμούς με την Ελλάδα, τη Γαλλία και το Ισραήλ και έχει αυξανόμενη συνεργασία με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ. Συμμετέχει σε αμυντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ και σε περιφερειακές ναυτικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, συχνά παράλληλα με μέλη του ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι μέλος της βορειοατλαντικής συμμαχίας.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Κύπρος άρχισε να εκσυγχρονίζει το δίκτυο αεράμυνάς της, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας TOR-M1 και αντιαεροπορικών συστημάτων ραντάρ. Ο στρατός διεξάγει τακτικά κοινές ασκήσεις όπως η άσκηση «Νικηφόρος-Τοξότης» με ελληνικές αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις, ενισχύοντας τον αμυντικό σχεδιασμό σε περίπτωση σύγκρουσης.