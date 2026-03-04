Ουκρανία: Τουλάχιστον πέντε τραυματίες σε ρωσικές επιθέσεις σε σιδηροδρομικές υποδομές

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν σήμερα σε δύο ρωσικές επιθέσεις που στοχοθέτησαν σιδηροδρομική υποδομή στη νότια Ουκρανία, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ένας σιδηροδρομικός τραυματίσθηκε σε επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) το πρωί στην περιοχή Μικολάιφ, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι Κουλέμπα μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ένας ακόμη εργαζόμενος και δύο παιδιά τραυματίσθηκαν αργότερα όταν ένας ρωσικός πύραυλος έπληξε ένα διοικητικό κτίριο σε σιδηροδρομικό σταθμό στη γειτονική περιοχή της Οδησσού, δήλωσε ο Κουλέμπα.

Ένας αξιωματούχος ανέφερε αργότερα ότι οι τραυματίες της πυραυλικής επίθεσης είναι τέσσερις, χωρίς να πει ποιος ήταν ο τέταρτος τραυματίας.

Ο Κουλέμπα είπε ότι επίσης έγινε μία απόπειρα επίθεσης με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αργά χθες, Τρίτη, σε ένα τρένο που εκτελούσε δρομολόγια μεταξύ της ανατολικής κεντρικής πόλης Ντνίπρο και του Κόβελ στη βορειοδυτική Ουκρανία. Το τρένο ακινητοποιήθηκε από εργαζόμενους των σιδηροδρόμων και το μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε λίγα μέτρα μακριά από την ατμομηχανή, είπε.

Η εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας Ukrzaliznytsia, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις σιδηροδρομικές υποδομές και ότι το τροχαίο υλικό ήταν μεταξύ των στόχων.

Η εταιρεία ανέφερε ότι από τις αρχές Μαρτίου έχουν γίνει 18 επιθέσεις, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές σε 41 εγκαταστάσεις.

Μηχανές τρένου, αμαξοστοιχίες μεταφοράς εμπορευμάτων και εξειδικευμένος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την επισκευή υποδομών έχουν επίσης γίνει στόχοι, καθώς και σιδηροδρομικές αποθήκες και γέφυρες, ανέφερε η εταιρεία.

Τη Δευτέρα, μια ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε προαστιακό τρένο στην περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων επτά.

