Αρατσί: Οι ιρανικές επιθέσεις είχαν ως στόχο τις ΗΠΑ, όχι το Κατάρ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στον ομόλογό του από το Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, ότι οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στρέφονταν κατά αμερικανικών συμφερόντων και όχι κατά του Κατάρ.

Ο αλ Θάνι «απέρριψε κατηγορηματικά» αυτόν τον ισχυρισμό και ζήτησε την άμεση διακοπή των επιθέσεων του Ιράν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ στο X.

Ο Καταριανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι η χώρα του θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επιθετικότητα με το «δικαίωμά της στην αυτοάμυνα», τονίζοντας ότι η Ντόχα ανέκαθεν έτεινε προς τον διάλογο και τη διπλωματία που διεξάγεται με καλή πίστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

