Reuters: Tο Κατάρ σταματά την υγροποίηση φυσικού αερίου - Φόβοι για σοκ μεγαλύτερο από το 2022

Το Κατάρ σταματά τις εξαγωγές φυσικού αερίου, επικαλούμενο λόγους «ανωτέρας βίας», εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, με πηγές να αναφέρουν στο Reuters ότι μπορεί να χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας για να επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα παραγωγής.

Η κίνηση αυτή σημαίνει ότι οι παγκόσμιες αγορές φυσικού αερίου θα αντιμετωπίσουν ελλείψεις για εβδομάδες, ακόμη και στο απίθανο σενάριο που η σύγκρουση θα τελειώσει σήμερα, καθώς το Κατάρ προμηθεύει το 20% του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο κρατικός ενεργειακός γίγαντας Qatar Energy, ο οποίος σταμάτησε την παραγωγή φυσικού αερίου αυτή την εβδομάδα, θα διακόψει πλήρως την υγροποίηση φυσικού αερίου την Τετάρτη, δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters που γνωρίζουν το θέμα και ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Η QE δεν θα επαναλειτουργήσει τις εγκαταστάσεις για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις της κατάστασης στην περιοχή, ανέφεραν οι πηγές. Μόλις ληφθεί η απόφαση επανεκκίνησης, θα χρειαστούν άλλες δύο εβδομάδες για να μετατραπεί το φυσικό αέριο σε LNG και να επιτευχθεί η πλήρης παραγωγική ικανότητα, πρόσθεσαν οι πηγές. Η εταιρεία δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Το Κατάρ αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών LNG, οι οποίες διέρχονται όλες από το Στενό του Ορμούζ, όπου η ναυτιλία έχει σχεδόν σταματήσει εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης. Επίσης, προμηθεύει την Ευρώπη και κυρίως τις ασιατικές αγορές, με πάνω από το 80% των πελατών του στην Κίνα, την Ιαπωνία, την Ινδία, τη Νότια Κορέα, το Πακιστάν και άλλες χώρες της περιοχής.

Η ανωτέρα βία (force majeure) είναι μια ρήτρα που απαλλάσσει τα μέρη από την ευθύνη εάν οποιαδήποτε μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων εφοδιασμού οφείλεται σε γεγονότα πέρα ​​από τον έλεγχό τους.

Η QE έχει αρχίσει να επικοινωνεί με ορισμένους από τους πελάτες της στην Ασία και την Ευρώπη, αλλά δεν τους έχει ενημερώσει για το πόσο μπορεί να διαρκέσει η διακοπή λειτουργίας, δήλωσαν πηγές στο Reuters.

Η διακοπή της παραγωγής έχει εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ Ατλαντικού και Ειρηνικού για φορτία LNG, οδηγώντας τις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την Ασία και τους ναύλα σε πολυετή υψηλά.

«Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το LNG του Κατάρ. ‌Εάν η διακοπή λειτουργίας παραταθεί, προμηνύει ένα μεγαλύτερο σοκ στην αγορά φυσικού αερίου από ό,τι το 2022, όταν η Ρωσία διέκοψε την παροχή φυσικού αερίου μέσω αγωγών προς την Ευρώπη. Οι τιμές του φυσικού αερίου θα μπορούσαν να επανέλθουν στα ιστορικά υψηλά τους που σημειώθηκαν το 2022», δήλωσε ο Σαούλ Κάνοβιτς, επικεφαλής ενεργειακής έρευνας στην MST Marquee.

Οι ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος παραγωγός LNG στον κόσμο, έχουν μικρή πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα για να αυξήσουν γρήγορα την παραγωγή LNG και να αντισταθμίσουν την απώλεια εφοδιασμού, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters και αναλυτές του κλάδου, καθώς τα εργοστάσια λειτουργούν ήδη σχεδόν στο maximum και τα περισσότερα φορτία είναι δεσμευμένα σε μακροπρόθεσμα συμβόλαια.

Η μείωση των πλοίων γύρω από το Στενό του Ορμούζ σημαίνει ότι τα φορτία δεν μπορούν να φύγουν από το Κατάρ και, ως εκ τούτου, η διαδικασία υγροποίησης - η οποία μετατρέπει το αέριο σε υγρή κατάσταση ψύχοντάς το σε περίπου 162 βαθμούς Κελσίου - δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Ενώ η QE έχει σημαντική ικανότητα αποθήκευσης στο εργοστάσιο υγροποίησης Ras Laffan - περίπου 1.880.000 κυβικά μέτρα - αυτό το απόθεμα είναι πλέον περιορισμένο.

Εάν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, θα χρειαστούν 4 ημέρες για να γεμίσουν οι δεξαμενές, δήλωσε ο Μεντί Τουίλ, επικεφαλής ειδικός LNG και μέτοχος στην Calypso Commodities, μια εταιρεία τεχνολογίας που αναπτύσσει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για LNG.