Το Ιράν απειλεί τις ισραηλινές πρεσβείες «σε όλο τον κόσμο» - Μπαράζ επιδρομών στο αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης

Η Τεχεράνη απείλησε σήμερα να πλήξει τις ισραηλινές πρεσβείες «παντού στον κόσμο» σε περίπτωση επίθεσης εναντίον της αποστολής της στη Βηρυτό, έπειτα από δηλώσεις του ισραηλινού στρατού προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Εάν το Ισραήλ διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα, αυτό θα μας αναγκάσει να ορίσουμε όλες τις ισραηλινές πρεσβείες σε ολόκληρο τον κόσμο έναν νόμιμο στόχο», δήλωσε σε ζωντανή μετάδοση από την ιρανική τηλεόραση ο Αμπολφάζλ Σεκαρτσί, εκπρόσωπος Τύπου των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε χθες «τους εκπροσώπους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος παντού στον Λίβανο να εγκαταλείψουν τη χώρα αμέσως υπό την απειλή να στοχοθετηθούν», δίνοντάς τους διορία 24 ωρών για να φύγουν.

100 μαχητικά χτύπησαν το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης

Την ίδια ώρα, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε μπαράζ επιδρομών εναντίον ενός τεράστιου στρατιωτικού συγκροτήματος στην Τεχεράνη – στο οποίο βρίσκεται το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης και στεγάζονται μεταξύ άλλων η Διεύθυνση Πληροφοριών και υπηρεσίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότερα από 100 μαχητικά αεροσκάφη που έριξαν πάνω από 250 βόμβες στο στρατιωτικό συγκρότημα.

Παράλληλα, ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψε σήμερα ένα ρωσικής κατασκευής ιρανικό Yak-130 πάνω από την Τεχεράνη, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός, στην πρώτη, όπως είπε, κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους από F-35.

Σε ηχογραφημένο ραδιοφωνικό μήνυμα που δημοσίευσε ο στρατός, ο αρχηγός της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υποπτέραρχος Τόμερ Μπαρ, είπε στον πιλότο του F-35 ότι οι ενέργειές του ήταν «ιστορικές».

«Η ιστορική αναχαίτιση πάνω από τους ουρανούς της Τεχεράνης είναι μια έκφραση της ισχύος της αεροπορικής δύναμης και της προσωπικής σας αποφασιστικότητας. Η επόμενη αποστολή σας περιμένει ήδη», δήλωσε ο Μπαρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ