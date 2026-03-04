ΝΥΤ: Ανοιχτοί στο ενδεχόμενο συνομιλιών με την CIA μυστικοί πράκτορες του Ιράν

Μυστικοί πράκτορες από το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν εμφανίστηκαν ανοικτοί στο ενδεχόμενο συνομιλιών με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), έγραψαν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι αξιωματούχους με γνώση του θέματος.

Η προσφορά έγινε μέσω μιας υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας, που δεν κατονομάστηκε, λένε οι NYT, επικαλούμενοι αξιωματούχους από τη Μέση Ανατολή και αξιωματούχους από ένα δυτικό κράτος, που μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας.

Μια πηγή από το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών απέρριψε το δημοσίευμα ως «απόλυτα ψεύδη και ψυχολογικό πόλεμο εν μέσω της σύρραξης», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο Λευκός Οίκος και η CIA δεν έχουν προς το παρόν απαντήσει σε αίτημα να σχολιάσουν.

Αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον εμφανίζονται επιφυλακτικοί για το αν το Ιράν ή η κυβέρνηση Τραμπ είναι πραγματικά έτοιμοι για μια «έξοδο από την κρίση», τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, τονίζεται στο δημοσίευμα.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων στην παρούσα φάση με την Ουάσιγκτον ημέρες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινά πλήγματα εναντίον της χώρας του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη θέλει συνομιλίες, όμως είναι πολύ αργά, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ