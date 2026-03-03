Η Σαουδική Αραβία αποτελεί βασική διαδρομή διαφυγής για τους εγκλωβισμένους στον Κόλπο. Στόχος να βρουν ιδιωτικά αεροσκάφη και να φύγουν από την εμπόλεμη ζώνη.

Αστρονομικά ποσά πληρώνουν οι υπερπλούσιοι που έχουν εγκλωβιστεί σε χώρες του Περσικού Κόλπου, με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται στις φλόγες μετά την κοινή επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν και τα επακόλουθα αντίποινα της Τεχεράνης. Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, παγκόσμιος κόμβος και σημείο σύνδεσης για μεγάλες αεροπορικές διαδρομές σε όλο τον κόσμο, λειτουργεί με μερική επανεκκίνηση πτήσεων ενώ χιλιάδες επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι και το κόστος της διαφυγής είναι άκρως «τσιμπημένο».

Το ποσοστό ακυρώσεων ανήλθε σε 80% κατά μέσο όρο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκεται το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο παγκοσμίως σε όγκο επιβατών, το Ντουμπάι (DXB). Η ταξιδιωτική εταιρεία TUI ανέφερε σήμερα πως θα ξεκινήσει τον επαναπατρισμό από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι τουριστών μεταξύ των 5.000 πελατών της που βρίσκονται σε κρουαζιέρα αυτήν τη στιγμή στη Μέση Ανατολή.

Δεν υπάρχει ξεκάθαρη εκτίμηση για το πότε το αεροδρόμιο θα ανοίξει ξανά πλήρως και οι πλούσιοι ταξιδιώτες έχουν καταφύγει σε Ομάν και Σαουδική Αραβία για να παρακάμψουν το κλείσιμο. Ο Αλτάι Κούλα, εκπρόσωπος της εταιρείας ιδιωτικών τζετ JetVIP, τόνισε ότι η ζήτηση για ιδιωτικά τζετ έχει αυξηθεί απότομα, ενώ ο αριθμός των φορέων που είναι πρόθυμοι να πετάξουν στην περιοχή έχει μειωθεί κατακόρυφα, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Τζέιμς Λιτς της Air Charter Service επεσήμανε ότι πολλά αεροσκάφη που θα χρησιμοποιούνταν για ιδιωτικές πτήσεις έχουν κολλήσει σε κλειστά αεροδρόμια, πράγμα που σημαίνει ότι σκάφη έρχονται από πολύ πιο μακριά για να παραλάβουν επιβάτες, αυξάνοντας τις μέσες τιμές. Τα αεροδρόμια στο Μουσκάτ (πρωτεύουσα του Ομάν) και -σε μικρότερο βαθμό λόγω περιορισμών- στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας έχουν γίνει ταξιδιωτικοί κόμβοι, με εταιρείες ασφαλείας να έχουν κάνει κράτηση πολλών SUV για να μεταφέρουν πελάτες.

Μεταξύ των επιβατών είναι ανώτερα στελέχη σε παγκόσμιες χρηματοοικονομικές εταιρείες και πλούσιοι ταξιδιώτες που βρέθηκαν στον Κόλπο για επαγγελματικούς λόγους ή διακοπές. Η πλειονότητα των πτήσεων κατευθύνεται προς την Κωνσταντινούπολη, το Λονδίνο ή τη Ρώμη με τα ταξίδια με τζετ από το Μουσκάτ να πωλούνται για πάνω από 93.000 δολάρια (80.000 ευρώ), διπλάσια από τη συνήθη τιμή, ενώ για τα τζετ που κάνουν το ίδιο ταξίδι το κόστος φτάνει και τα 140.000 δολάρια (120.000 ευρώ).

Μάλιστα, κατά την Daily Mail, το Ριάντ εξελίσσεται σε βασική οδό διαφυγής για όσους αναζητούν ασφαλή έξοδο από τη Μέση Ανατολή, καθώς το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας λειτουργεί απρόσκοπτα. Η απότομη αύξηση της ζήτησης για έκτακτη έξοδο ωθεί ανοδικά τις τιμές για SUV και private jets, καθώς τα ιδιωτικά αεροσκάφη από το Ριάντ προς την Ευρώπη με την αναχώρηση από να κοστίζει πλέον έως και 350.000 δολάρια (302.000 ευρώ).

Η Μέση Ανατολή βυθίστηκε σε πόλεμο από το Σάββατο, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη της Τεχεράνης, Αλί Χαμενεΐ. Περισσότεροι από 2.000 στόχοι στο Ιράν έχουν πληγεί από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ από τότε, με τη χώρα να έχει απαντήσει με drones και πυραυλικές επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ.