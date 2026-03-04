Cenergy: Άνοδος 39% στα καθαρά κέρδη το 2025- Διανομή μερίσματος 0,26 ευρώ/μετοχή

Έτος ανάπτυξης, συνεπούς εκτέλεσης έργων και ισχυρών επιδόσεων χαρακτηρίζει η Cenergy το 2025, στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Τα βασικά σημεία είναι:

▪ Αύξηση πωλήσεων: Οι πωλήσεις ξεπέρασαν το όριο των 2 δισ. Ευρώ, ανερχόμενες σε 2,06 δισ. Ευρώ (+15% σε σχέση με πέρυσι), απόρροια της δυναμικής πορείας και των δύο τομέων δραστηριότητας.

▪ Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία: Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 348 εκατ. ευρώ (28% αύξηση σε ετήσια βάση), λόγω της αποτελεσματικής εκτέλεσης έργων και του βελτιωμένου μείγματος πωλήσεων που συνέβαλαν στην αύξηση του μέσου περιθωρίου κέρδους στα επίπεδα του 17%.

▪ Αύξηση καθαρού κέρδους: Το καθαρό κέρδος κατέγραψε άνοδο κατά 39% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 194 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της λειτουργικής κερδοφορίας και της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων.

▪ Ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο: Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διαμορφώνεται στα 3,4 δισ. ευρώ στις 31.12.2025, στηρίζοντας την αναπτυξιακή προοπτική των επόμενων ετών

▪ Ισορροπημένη χρηματοοικονομική θέση: Ο καθαρός δανεισμός έφτασε τα 204 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 0,6x, γεγονός που αντικατοπτρίζει ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών και συνετή διαχείριση κεφαλαίων.

▪ Αυξημένα μερίσματα: Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025 ύψους 0,26 ευρώ ανά μετοχή, 86% υψηλότερο από το περσινό.

▪ Προοπτικές: Ο Όμιλος προχωρά στο 2026 διατηρώντας ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς και τις ανταγωνιστικές βιομηχανικές του υποδομές. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρόβλεψη για το αναπροσαρμοσμένο EBITDA της οικονομικής χρήσης του 2026

εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 370 και 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings δήλωσε:

«Το 2025 αποτελεί ακόμη μία χρονιά ισχυρής προόδου για τη Cenergy Holdings, αναδεικνύοντας την αδιάκοπη προσπάθειά μας να κατακτήσουμε νέες κορυφές στον τομέα των ενεργειακών υποδομών και να επιτύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Η ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε απαιτητικά και σύνθετα έργα σε συνδυασμό με την προσήλωσή μας στις στρατηγικές μας προτεραιότητες, οδήγησαν σε ισχυρή ανάπτυξη και δημιουργία αξίας και στους δύο επιχειρηματικούς τομείς.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, κάναμε σημαντικές επενδύσεις στα εργοστάσια παραγωγής τόσο χερσαίων όσο και υποθαλάσσιων καλωδίων. Οι περισσότερες ολοκληρώθηκαν εντός του 2025 και οι υπόλοιπες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι επενδύσεις αυτές έχουν ήδη ενισχύσει αισθητά την παραγωγική μας δυνατότητα, δίνοντάς μας την απαιτούμενη ευελιξία αλλά και την πεποίθηση ότι θα υλοποιήσουμε με επιτυχία το υψηλό μας ανεκτέλεστο υπόλοιπο και θα αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και εκσυγχρονισμού των δικτύων.

Παράλληλα, ενισχύουμε την διεθνή μας παρουσία. Η κατασκευή του νέου εργοστασίου καλωδίων στις Ηνωμένες Πολιτείες εξελίσσεται βάσει προγραμματισμού, τοποθετώντας την εταιρεία σε ισχυρή θέση για να αξιοποιήσει, από το 2ο εξάμηνο του 2027, τις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά ενεργειακών υποδομών της Βόρειας Αμερικής.

Η επιτυχία της Cenergy Holdings στηρίζεται κυρίως στην αφοσίωση και τις ικανότητες των εργαζομένων μας, για τις οποίες νιώθω ιδιαίτερη εκτίμηση και τους ευχαριστώ θερμά. Διαθέτοντας ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο, διευρυμένες παραγωγικές δυνατότητες και αφοσίωση στην αποτελεσματική υλοποίηση των έργων μας, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξής μας. Η κύρια αποστολή μας παραμένει σταθερή: μεθοδική παραγωγή, επιχειρησιακή αριστεία και δημιουργία διαρκούς αξίας για τους μετόχους μας».

Η Cenergy γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,26 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 86% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.