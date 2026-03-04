«Ηρέμησε» το πετρέλαιο μετά την υπόσχεση ΗΠΑ για ασπίδα προστασίας στα τάνκερ

«Φρένο» πάτησε το ξέφρενο ράλι που κατέγραφαν οι τιμές του πετρελαίου εδώ και δύο ημέρες, μετά την δήλωση του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών ​​Μπέσεντ ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα παράσχει υποστήριξη στα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τον Περσικό Κόλπο.

«Φρένο» πάτησε το ξέφρενο ράλι που κατέγραφαν οι τιμές του πετρελαίου εδώ και δύο ημέρες, μετά την δήλωση του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών ​​Μπέσεντ ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα παράσχει στρατιωτική υποστήριξη και ασφαλιστική κάλυψη στα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τον Περσικό Κόλπο, ενώ θα ακολουθήσουν περισσότερα μέτρα τις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, το αμερικανικό αργό WTI αυξήθηκε κατά 10 σεντς, ή 0,13%, κλείνοντας στα 74,66 δολάρια ανά βαρέλι. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent υποχώρησε κατά 3 σεντς στα 81,37 δολάρια.

Το αργό πετρέλαιο WTI σχεδόν ξεπέρασε τα 78 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδό του αυτή την εβδομάδα, όταν ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν ένα μαζικό κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, μέλους του ΟΠΕΚ, το Σαββατοκύριακο. Το Ιράν απάντησε με ομοβροντίες πυραύλων και επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών υποδομών. Το WTI αυξήθηκε κατά 6% τη Δευτέρα και κατά 5% την Τρίτη.

Η αγορά πετρελαίου έχει ηρεμήσει αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν ασφάλιση σε όλα τα δεξαμενόπλοια μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης Ανάπτυξης (DFC), ενώ επίσης υποσχέθηκε ναυτική συνοδεία για την κυκλοφορία πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο εάν χρειαστεί.

Οι τιμές μάλιστα υποχώρησαν μέσα στην ημέρα, στα επίπεδα του 1% περίπου, μετά την δήλωση Μπέσεντ ότι ο Λευκός Οίκος θα προβεί σε μια σειρά ανακοινώσεων για να υποστηρίξει το εμπόριο πετρελαίου στον Κόλπο. «Έχουμε μια σειρά ανακοινώσεων που θα κάνουμε», δήλωσε στο CNBC. «Ξεκινήσαμε χθες με την ανακοίνωση ότι η DFC θα παρέχει την ασφάλιση τόσο για τα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου όσο και για τα φορτηγά πλοία που δραστηριοποιούνται στον Κόλπο» τόνισε.

Η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ έχει σταματήσει, καθώς οι πλοιοκτήτες φοβούνται ότι θα μπορούσαν να γίνουν στόχος ιρανικών αντιποίνων. Το στενό είναι το σημαντικότερο σημείο στον κόσμο για το εμπόριο πετρελαίου. Περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου εξάγεται μέσω του στενού.