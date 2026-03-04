Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράκ: Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα - Μπλακάουτ σε όλο το ηλεκτρικό δίκτυο

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από το Ιράκ το συντομότερο δυνατόν, με μια ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Ιράκ προτρέπονται εντόνως να φύγουν μόλις μπορέσουν να το πράξουν με ασφάλεια και, εν αναμονή, να προφυλάσσονται. Εάν μπορούν να εγκαταλείψουν το έδαφος (του Ιράκ) με ασφαλή τρόπο, πρέπει να το κάνουν τώρα», αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση.

Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ ανέφεραν λίγο νωρίτερα ότι αναχαιτίστηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή του αεροδρομίου της Βαγδάτης.

Εξάλλου, ο υπουργός Ηλεκτρισμού της χώρας έκανε λόγο για «πλήρες μπλακάουτ» στο ηλεκτρικό δίκτυο σε όλες τις επαρχίες. Τα αίτια ερευνώνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

