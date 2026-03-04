Γιατί ένας δισεκατομμυριούχος επενδυτής της Tesla έκανε γερό «μπάσιμο» στην Nvidia

Ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές της Tesla, ο οποίος κάποτε αυτοαποκαλούνταν «φαν» του ΄Έλον Μασκ μόλις αγόρασε 1 εκατομμύριο μετοχές της Nvidia, απορρίπτοντας τους φόβους για μια φούσκα τεχνητής νοημοσύνης.

«Αγόρασα 1 εκατομμύριο μετοχές της [Nvidia] χθες το βράδυ. Σκοπεύω να αγοράσω κι άλλες», δήλωσε σε ανάρτηση στα social media ο Leo Koguan, ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της εταιρείας λογισμικού SHI International με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ.

«Είμαι πεπεισμένος ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη ΔΕΝ είναι φούσκα, είναι μόνο η αρχή», πρόσθεσε.

Η καθαρή περιουσία του Koguan ανέρχεται σε περίπου 12,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Η Nvidia έκλεισε στα 180,05 δολάρια ανά μετοχή την Τρίτη. Σε αυτήν την τιμή, θα είχε πληρώσει περίπου 180 εκατ. δολάρια για τις μετοχές του.

Η Nvidia είχε 24,3 δισεκατομμύρια μετοχές σε κυκλοφορία στις 20 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση του κολοσσού των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή την ώρα η μετοχή της Nvidia ενισχύεται 1,56%.

Μεγάλο μέρος του πλούτου του Koguan προέρχεται από το μερίδιό του στην Tesla, το οποίο συσσωρεύει εδώ και χρόνια. Το 2021, έγινε ο τρίτος μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος της εταιρείας, πίσω από τον συνιδρυτή της Oracle και πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla, Λάρι Έλισον, και τον ίδιο τον Μασκ.

Πριν αρχίσει να μειώνει το μερίδιό του στην Tesla, ο Koguan δήλωσε ότι κατείχε έως και 27,6 εκατομμύρια μετοχές στην κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων. Αν και ο Koguan δήλωσε στο Forbes το 2021 ότι ήταν «φαν του Έλον», αργότερα απογοητεύτηκε από τον Μασκ, αναφερόμενος στον συνάδελφό του δισεκατομμυριούχο ως τον «τύραννο διευθύνοντα σύμβουλο» της Tesla.

Τον Νοέμβριο του 2024, ο Koguan δήλωσε ότι «δεν ήταν πλέον all-in στην Tesla» και άρχισε να αποκτά αμερικανικά ομόλογα, επικαλούμενος τον φόβο του για μια «κατάρρευση της χρηματιστηριακής αγοράς τύπου 1929» και έναν πιθανό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.