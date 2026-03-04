Ο Πούτιν υπαινίχθηκε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπαινίχθηκε σήμερα ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές και να στραφεί σε πιο υποσχόμενες αγορές.

«Αλλά αυτή δεν μια απόφαση... Σε αυτήν την περίπτωση είναι αυτό που λένε "σκέφτομαι φωναχτά". Σίγουρα θα δώσω εντολή στην κυβέρνηση να εξετάσει το θέμα μαζί με τις εταιρείες μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ