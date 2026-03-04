Lamda Development: Αύξηση 29% στα EBITDA του 2025 - Εισπράξεις 1,5 δισ. από ακίνητα στο Ελληνικό

Θετικές οικονομικές επιδόσεις για το έτος 2025 κατέγραψε ο Όμίλος Lamda Development το 2025, με τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα 253 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 29% σε σχέση με το 2024.

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα €91 εκατ., αυξημένα κατά 1,9 φορές σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου αποτιμάται στα €3,8 δισ.

Τα Operating Malls κατέγραψαν νέο ρεκόρ EBITDA, φτάνοντας τα €89,7 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το 2024, ενώ και οι Μαρίνες σημείωσαν νέο ρεκόρ EBITDA στα €20,6 εκατ., αυξημένο κατά 6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Αύξηση 96% σημείωσαν τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις για το ‘Έργο Ελληνικού (The Ellinikon) σε σχέση με το 2024, ενώ από την έναρξη του έργου μέχρι την 28.02.2026 οι συνολικές εισπράξεις ξεπέρασαν το €1,5δις, ενώ το 85% από τις 671 κατοικίες του Little Athens να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν στα €804 εκατ.

Ειδικότερα, τα τέσσερα (4) Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία κατέγραψαν για ακόμη ένα έτος νέο ιστορικό υψηλό σε Operating EBITDA, τα οποία διαμορφώθηκαν στα €89,7εκ το 2025.

Το Operating Malls EBITDA, προσαρμοσμένο για μεταχρεώσεις εξόδων διοικητικής υποστήριξης και λοιπών υποστηρικτικών λειτουργιών ύψους €6,2εκ, ανήλθε στα €95,9εκ, αυξημένο κατά 4% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των βασικών μισθωμάτων κατά 6% σε σύγκριση με το 2024, καθώς και στην αύξηση των εσόδων από στάθμευση κατά 10% για την ίδια περίοδο. Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της επισκεψιμότητας (+2% έναντι του 2024), καθώς και από την επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού στον συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων, ο οποίος ανήλθε σε €910εκ το 2025.

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 31.12.2025 ανήλθε σε €1,8 δισ., με την αξία των 4 Εμπορικών Κέντρων σε λειτουργία, στα €1,4 δισ.

Οι Μαρίνες του Ομίλου συνέχισαν την ισχυρή αναπτυξιακή τους πορεία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη σταθερά ανοδική τάση των μεγεθών τους και επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ το 2025. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €33,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 2% σε σύγκριση με το 2024, ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα €20,6εκ. Η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται κυρίως στη σταθερή ζήτηση για τις δύο μαρίνες mega-yachts, οι οποίες καταγράφουν μέγιστη πληρότητα στις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού, στα αυξημένα έσοδα από τέλη διερχόμενων σκαφών, καθώς και στις ετήσιες συμβατικές αυξήσεις των τελών ελλιμενισμού.

Στη Μαρίνα Αγίου Κοσμά βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα σταδιακής μείωσης του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων ελλιμενισμού, στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σκαφών.

Η Μαρίνα Αγίου Κοσμά, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του παρακείμενου συγκροτήματος Riviera Galleria, ενός εμβληματικού προορισμού για premium brands, αναμένεται, με την ολοκλήρωση των έργων, να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ενίσχυσης των εσόδων του Ομίλου.

Αναφορικά με το Έργο στο Ελληνικό, τα σημαντικότερα επιτεύγματα μέχρι σήμερα είναι τα εξής:

Σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι την 28.02.2026 είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται σήμερα σε 571 διαμερίσματα δηλαδή στο 85% του συνόλου. Επιπλέον, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις ανήλθαν σε €291εκ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 96% σε σύγκριση με το 2024, αναδεικνύοντας τη σημαντική συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων στα αποτελέσματά μας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους €105εκ από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως πωλήσεις οικοπέδων).

Ως αποτέλεσμα της εμπορικής αυτής επιτυχίας, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 28.02.2026 ξεπέρασαν τα €1,5δις.

Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο Έργο στο Ελληνικό ανήλθαν στα €567εκ την 31.12.2025 (έναντι €292εκ την 31.12.2024), ενώ για μια ακόμη περίοδο δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το Έργο στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες

τράπεζες ποσού €232εκ.

Η ετήσια μεταβολή των κερδών EBITDA προ αποτιμήσεων αντανακλά κυρίως την ομαλοποίηση των πωλήσεων οικοπέδων για το 2025, μετά την έντονη δραστηριότητα το 2024.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε:

«Το 2025 αποτέλεσε ακόμα μία χρονιά ισχυρής λειτουργικής κερδοφορίας σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου. Το EBITDA από τα Εμπορικά μας Κέντρα και τις Μαρίνες συνέχισε να ενισχύεται ενώ στο Ελληνικό, η κατασκευαστική δραστηριότητα προχώρησε με σημαντικούς ρυθμούς τόσο στις οικιστικές αναπτύξεις όσο και στα έργα υποδομών, στηρίζοντας τον μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό του έργου. Η εμπορική δυναμική παρέμεινε ισχυρή, με τη συνεχιζόμενη ζήτηση για κατοικίες και τις αυξημένες εισπράξεις να ενισχύουν περαιτέρω την σταθερότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών».

