Maersk και Hapag-Lloyd αναστέλλουν «μέχρι νεωτέρας» όλες τις μεταφορές εμπορευμάτων από και προς τον Περσικό Κόλπο

Ο δανέζικος κολοσσός των θαλάσσιων μεταφορών Maersk ⁠ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει «μέχρι νεωτέρας» όλες τις κρατήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων από και προς τον Περσικό Κόλπο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Προσωρινά δεν δεχόμαστε πλέον κρατήσεις εισαγωγών ή εξαγωγών εμπορευμάτων από και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν (όλα τα λιμάνια εκτός από τη Σαλάλα), το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Κατάρ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία (μόνο Νταμάμ και Τζουμπάιλ) μέχρι νεωτέρας», υπογράμμισε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Εξαιρέσεις γίνονται για βασικά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης και η αναστολή δεν ισχύει για την Ιορδανία και τον Λίβανο, διευκρίνισε ο όμιλος, ο οποίος επί του παρόντος διαθέτει δύο πλοία στον Περσικό Κόλπο.

Επίσης, και η γερμανική Hapag-Lloyd ανακοίνωσε απόψε ότι αναστέλλει «μέχρι νεωτέρας» τις μεταφορές εμπορευμάτων από και προς τον Περσικό Κόλπο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η εταιρεία «θα αναστείλει τις κρατήσεις για αποστολές κάθε είδους φορτίου από και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ομάν (Σοχάρ), τη Σαουδική Αραβία (Νταμάμ και Τζουμπάιλ) και την Υεμένη», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ