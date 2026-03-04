Ολοκληρώθηκε το ΕΣΕΠ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πάνω από τέσσερις ώρες διήρκεσε το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Συγκεκριμένα από τα κόμματα συμμετείχαν:

Θεοδώρα Μπακογιάννη, Πρόεδρος Επιτροπής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Νέα Δημοκρατία

Δημήτρης Αβραμόπουλος, Νέα Δημοκρατία

Φωτεινή Μπέλλου, Νέα Δημοκρατία

Νικόλαος Παπάζογλου, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Δημήτριος Μάντζος, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Ρένα Δούρου, ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Ουρανία Σβίγκου, ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας

Αλέξανδρος Καζαμίας, Πλεύση Ελευθερίας

Δημήτρης Τζανακόπουλος, Νέα Αριστερά

Αθανασία Αναγνωστοπούλου, Νέα Αριστερά

Αναστάσιος Οικονομόπουλος, ΝΙΚΗ

Ακόμη συμμετείχαν εμπειρογνώμονες:

Κωνσταντίνος Φίλης, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων

Σωτήρης Ρούσσος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Φαίη Παζαρτζή, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μαρία Γαβουνέλη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Πέτρος Λιάκουρας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Βασίλης Χατζόπουλος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Κωνσταντίνος Υφαντής, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου