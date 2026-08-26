Bloomberg: Mεγαλύτερη πληθωριστική απειλή για την Ευρώπη το φυσικό αέριο - «Εκθρόνισε» το πετρέλαιο

Την πρωτιά ως τη «μεγαλύτερη ανησυχία για τους Ευρωπαίους επενδυτές στην αγορά ομολόγων», πήρε το φυσικό αέριο.

Την πρωτιά ως τη «μεγαλύτερη ανησυχία για τους Ευρωπαίους επενδυτές στην αγορά ομολόγων», πήρε το φυσικό αέριο, καθώς μειωμένα αποθέματα απειλούν με αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται κοντά σε υψηλά πέντε μηνών και οι τιμές για τα χειμερινά futures είναι υπερδιπλάσιες από ό,τι πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι αποδόσεις του 10ετούς γερμανικού και βρετανικού ομολόγου έχουν αγγίξει επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες, ακόμη και ενώ το Brent διαπραγματεύεται 30% χαμηλότερα μετά το «πικ» που χτύπησε όσο κλιμακώνονταν ο πόλεμος ΗΠΑ - Ιράν. Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου θα αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια πιο επιθετικά από ό,τι αναμένουν σήμερα οι αγορές.

Το φυσικό αέριο παίζει κεντρικό ρόλο στην οικονομία της Γηραιάς Ηπείρου, αντιπροσωπεύοντας το 21% του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ και μεταξύ 25% και 35% για το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν κλιμακωθεί κατακόρυφα και λόγω άλλων ανησυχιών, συμπεριλαμβανομένων των «φουσκωμένων» δημόσιων οικονομικών, της πλημμύρας δανεισμού και της απρόβλεπτης πολιτικής στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στην αγορά εκτιμούν ότι το φυσικό αέριο είναι πλέον ο μεγαλύτερος ενεργειακός κίνδυνος για τις προοπτικές των ευρωπαϊκών και βρετανικών επιτοκίων, παρόλο που οι τιμές παραμένουν πολύ χαμηλότερες από τα υψηλά που σημειώθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. «Οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αναλάβει ως βασικός μοχλός των ομολογιακών αποδόσεων», σχολίασε ο Τζέιμι Σιρλ, στρατηγικός αναλυτής ευρωπαϊκών επιτοκίων στην Citigroup.

«Από τις αρχές Ιουλίου, η αγορά συνεχίζει να παρακολουθεί τις τιμές του φυσικού αερίου και δίνει κάπως λιγότερη προσοχή στο πετρέλαιο», πρόσθεσε, επισημαίνοντας τη συσχέτιση με τα 10ετή ομόλογα. Εν τω μεταξύ, η ακραία ζέστη αύξησε τη ζήτηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αφήνοντας τις δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου με πληρότητα μόλις 63%, τη χαμηλότερη από το 2009 κατά μέσο όρο.

Τα Στενά του Ορμούζ συνήθως αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς φυσικού αερίου και, σε αντίθεση με το πετρέλαιο, δεν υπάρχουν εναλλακτικές οδοί για να φτάσει αυτό το καύσιμο στην αγορά και τα λίγα στρατηγικά αποθέματα δεν μπορούν να απορροφήσουν το έλλειμμα. Στρατηγικοί αναλυτές στην RBC Capital Markets εκτίμησαν ότι μια «πιθανή ενεργειακή κρίση αναδύεται στις αγορές φυσικού αερίου», με «πολύ ευρύτερη μετακύλιση του πληθωρισμού από το πετρέλαιο».

Οι χρηματαγορές προεξοφλούν μία αύξηση από Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Τράπεζα της Αγγλίας μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ακολουθούμενη από μία ακόμη έως τον Σεπτέμβριο του 2027. «Αυτή η τελευταία απειλή για τον πληθωρισμό μας κάνει πιο προσεκτικούς», υπογράμμισε ο Στίβεν Μπάροου, επικεφαλής στρατηγικής της G10 στην Standard Bank. «Έχουμε το χέρι στη σκανδάλη για να προσαρμόσουμε τις προβλέψεις μας για τα επιτόκια προς τα πάνω» κατέληξε.