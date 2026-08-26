Θα πλήρωνες έναν αλγόριθμο για να σου διαλέξει φίλους;

Κάποτε πληρώναμε τις εφαρμογές για να μας βρουν σύντροφο. Τώρα ο αλγόριθμος αναλαμβάνει να μας βρει και φίλους.

Κάποτε πληρώναμε τις εφαρμογές για να μας βρουν σύντροφο. Τώρα ο αλγόριθμος αναλαμβάνει να μας βρει και φίλους.

Μια νέα γενιά εφαρμογών και social clubs κερδίζει έδαφος στη Βρετανία, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει ένα πολύ σύγχρονο πρόβλημα: πώς κάνεις καινούργιους φίλους ως ενήλικας;

Πλατφόρμες όπως οι PLY και Agora λειτουργούν περίπου σαν dating apps, μόνο που αυτή τη φορά το ζητούμενο δεν είναι ο έρωτας. Οι χρήστες δίνουν πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα, τον τρόπο ζωής και την προσωπικότητά τους και ένας αλγόριθμος αποφασίζει με ποιους ανθρώπους θα μπορούσαν να ταιριάξουν ως φίλοι. Στη συνέχεια, τους φέρνει κοντά μέσω οργανωμένων συναντήσεων και δραστηριοτήτων.

Και ναι, σε αρκετές περιπτώσεις η φιλία έχει... συνδρομή. Οι χρεώσεις μπορούν να φτάσουν περίπου τις 20 λίρες τον μήνα, αν και στην αγορά υπάρχουν επίσης δωρεάν υπηρεσίες και επιλογές πληρωμής ανά εκδήλωση.

Γιατί πληρώνουμε για να κάνουμε φίλους;

Πίσω από την ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών βρίσκεται μια μεγαλύτερη κοινωνική αλλαγή. Η τηλεργασία, η μετακόμιση σε μια νέα πόλη και η σταδιακή εξαφάνιση των λεγόμενων «third spaces» – των χώρων δηλαδή έξω από το σπίτι και τη δουλειά όπου δημιουργούνται αυθόρμητα κοινωνικές σχέσεις – κάνουν δυσκολότερη τη δημιουργία νέων κύκλων.

Την ίδια στιγμή, η μοναξιά αποτελεί πραγματικό πρόβλημα για τους νεότερους. Σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας ONS που επικαλείται ο Guardian, τέσσερις στους δέκα Βρετανούς ηλικίας 16 έως 29 ετών δηλώνουν ότι αισθάνονται μοναξιά πάντα, συχνά ή κάποιες φορές.

Οι εταιρείες βλέπουν σε αυτή την ανάγκη μια νέα αγορά. Η PLY υποστηρίζει, μάλιστα, ότι κατά μέσο όρο χρειάζονται τρεις εκδηλώσεις μέχρι ένας χρήστης να βρει κάποιον με τον οποίο πραγματικά «ταιριάζει».

Ορισμένες υπηρεσίες φτάνουν ακόμη πιο μακριά, προσφέροντας μέχρι και επιστροφή χρημάτων εάν ο χρήστης δεν καταφέρει να δημιουργήσει κάποια σύνδεση μέσα στον πρώτο μήνα.

Dating apps, delivery apps, εφαρμογές για ταξί, δουλειά ή διακοπές: οι αλγόριθμοι έχουν ήδη αναλάβει μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας. Τώρα φαίνεται πως διεκδικούν ρόλο και σε κάτι που μέχρι πρόσφατα θεωρούσαμε απολύτως αυθόρμητο: στο ποιον θα αποκαλούμε φίλο μας.