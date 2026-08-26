Οικονομία | Ελληνική Οικονομία

Μπρατάκος: 120 δόσεις, μείωση προκαταβολής φόρου και εισφορών ζητά η αγορά ενόψει ΔΕΘ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μπρατάκος: 120 δόσεις, μείωση προκαταβολής φόρου και εισφορών ζητά η αγορά ενόψει ΔΕΘ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Στην ανάγκη για μακρόπνοο δεκαετή σχεδιασμό και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, εστίασε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Στην ανάγκη για μακρόπνοο δεκαετή σχεδιασμό και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, εστίασε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος μιλώντας στο ραδιόφωνο του ERTNEWS, αναφερόμενος στις προτάσεις που κατέθεσε το ΕΒΕΑ ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Ο πρόεδρος ιεράρχησε τις πέντε βασικές διεκδικήσεις της αγοράς. Συγκεκριμένα, πρότεινε τη θέσπιση 120 δόσεων για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου από το 80% στο 40%, αλλά και τον υπολογισμό της με βάση τις πραγματικές προβλέψεις κερδών της επιχείρησης για την επόμενη χρονιά.

Παράλληλα, ζήτησε τη δημιουργία μηχανισμού συμψηφισμού των οφειλών του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών για την ελάφρυνση επιχειρήσεων και εργαζομένων, αλλά και την παροχή φορολογικών κινήτρων, με υπεραποσβέσεις έως 200%, για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ψηφιακό μετασχηματισμό και τεχνητή νοημοσύνη.

Τέλος, ο κ. Μπρατάκος τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος με την προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μετρό Θεσσαλονίκης: «Κορδέλες» για την επέκταση προς Καλαμαριά (AKTOR) - Οι επόμενες στάσεις

Εφορία: Οι 4 εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν έως το τέλος του 2026

Η πολιτική παρατήρηση της Fitch - Η αισιοδοξία της UBS για τις τράπεζες - Ο Κέβιν Γουόρς και «Οδύσσεια»

tags:
Γιάννης Μπρατάκος
ΕΒΕΑ
120 Δόσεις
ΔΕΘ 2026
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider