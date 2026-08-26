Μπρατάκος: 120 δόσεις, μείωση προκαταβολής φόρου και εισφορών ζητά η αγορά ενόψει ΔΕΘ

Στην ανάγκη για μακρόπνοο δεκαετή σχεδιασμό και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, εστίασε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Στην ανάγκη για μακρόπνοο δεκαετή σχεδιασμό και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, εστίασε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος μιλώντας στο ραδιόφωνο του ERTNEWS, αναφερόμενος στις προτάσεις που κατέθεσε το ΕΒΕΑ ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Ο πρόεδρος ιεράρχησε τις πέντε βασικές διεκδικήσεις της αγοράς. Συγκεκριμένα, πρότεινε τη θέσπιση 120 δόσεων για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου από το 80% στο 40%, αλλά και τον υπολογισμό της με βάση τις πραγματικές προβλέψεις κερδών της επιχείρησης για την επόμενη χρονιά.

Παράλληλα, ζήτησε τη δημιουργία μηχανισμού συμψηφισμού των οφειλών του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών για την ελάφρυνση επιχειρήσεων και εργαζομένων, αλλά και την παροχή φορολογικών κινήτρων, με υπεραποσβέσεις έως 200%, για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ψηφιακό μετασχηματισμό και τεχνητή νοημοσύνη.

Τέλος, ο κ. Μπρατάκος τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος με την προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης.