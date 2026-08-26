ΠΣΦ: Μνημόνιο Συνεργασίας με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακή ταυτότητα μέλους και εκσυγχρονισμός των διοικητικών λειτουργιών για τον Π.Σ.Φ. Οφέλη και για τον πολίτη.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), θέτοντας τις βάσεις για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Συλλόγου, τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών του λειτουργιών και την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους φυσικοθεραπευτές.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από τους εκπροσώπους των δύο φορέων: τον κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, και τον κο Πέτρο Λυμπερίδη, Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Η συνεργασία εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Π.Σ.Φ. για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας προς όφελος τόσο των επαγγελματιών φυσικοθεραπευτών όσο και των πολιτών που κάνουν χρήση των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, λειτουργικού και ασφαλούς ψηφιακού οικοσυστήματος, το οποίο θα περιορίζει την γραφειοκρατία, θα βελτιώνει την πρόσβαση στην πληροφορία, θα ενισχύει την διαφάνεια και θα επιτρέπει την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Π.Σ.Φ. σε ολόκληρη τη χώρα.

Για την προώθηση των στόχων του Μνημονίου προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πορεία των κοινών δράσεων, θα επεξεργάζεται τις προτάσεις των δύο μερών και θα προετοιμάζει τα επόμενα στάδια της συνεργασίας. Επιμέρους ομάδες δύνανται να συσταθούν, ανάλογα και με τις ανάγκες του κάθε έργου.

Τι σημαίνει το Μνημόνιο Συνεργασίας στην πράξη

Το Υπουργείο θα διερευνήσει και θα υποστηρίξει χρηματοδοτικά ή / και τεχνικά, την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού του Π.Σ.Φ.

Η ψηφιακή αναβάθμιση του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα θεσμικού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού, καθώς δεν αφορά μόνο την υιοθέτηση νέων τεχνολογικών εργαλείων, αλλά και την δημιουργία ενός διαφορετικού τρόπου λειτουργίας του Συλλόγου, με λιγότερη γραφειοκρατία, καλύτερη αξιοποίηση της πληροφορίας, μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους φυσικοθεραπευτές.

Ταυτόχρονα, η ψηφιακή πιστοποίηση της επαγγελματικής ιδιότητας και η ενίσχυση της αξιοπιστίας του μητρώου μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος και των πολιτών, ενισχύοντας την διαφάνεια και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Με το Μνημόνιο Συνεργασίας, ο Π.Σ.Φ. κάνει ένα ακόμη βήμα προς έναν σύγχρονο, ισχυρό και αποτελεσματικό θεσμικό φορέα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας για την βελτίωση της καθημερινότητας των φυσικοθεραπευτών και την ενίσχυση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας προς τους πολίτες.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., κ. Πέτρος Λυμπερίδης, δήλωσε σχετικά με τα οφέλη και τους στόχους του Συλλόγου από αυτή την συνεργασία: «Ευχαριστούμε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και ιδιαίτερα τον Υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου, για την δυνατότητα αυτή που δίνεται στον Π.Σ.Φ. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την μετάβαση του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών σε μια νέα ψηφιακή εποχή. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, εξυπηρετούνται τα μέλη μας ταχύτερα, αποτελεσματικότερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών, η ψηφιοποίηση των αρχείων, η διαλειτουργικότητα, και η δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας μέλους, μπορούν να περιορίσουν τη γραφειοκρατία, να ενισχύσουν τη διαφάνεια και να συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία του επαγγέλματος από φαινόμενα αντιποίησης. Παράλληλα, η ψηφιακή αναβάθμιση του Συλλόγου δεν αφορά μόνο την εσωτερική του λειτουργία. Αφορά και την κοινωνία, καθώς ένας σύγχρονος και αξιόπιστος επαγγελματικός φορέας μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση, στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και στην περαιτέρω θωράκιση της φυσικοθεραπείας αλλά και της Δημόσιας Υγείας. Η συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν Π.Σ.Φ. περισσότερο σύγχρονο, λειτουργικό, ασφαλή και προσβάσιμο. Επόμενος στόχος μας είναι η εξειδίκευση των προβλεπόμενων δράσεων σε συγκεκριμένα έργα, με σαφές χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμα αποτελέσματα για όλους τους φυσικοθεραπευτές της χώρας».

Α. Όφελος για τους πολίτες – ακόμη περισσότερη ασφάλεια

Η ψηφιακή αναβάθμιση του Π.Σ.Φ. δημιουργεί ένα πιο ασφαλές και αξιόπιστο πλαίσιο για την άσκηση της φυσικοθεραπείας και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας μέλους, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση διαλειτουργικών πληροφοριακών συστημάτων και την επικαιροποίηση των Μητρώων, ενισχύει την αξιόπιστη επιβεβαίωση της επαγγελματικής ιδιότητας των φυσικοθεραπευτών και συμβάλει στην αντιμετώπιση φαινομένων αντιποίησης του επαγγέλματος.

Παράλληλα, η ψηφιοποίηση, η οργανωμένη διαχείριση των αρχείων, καθώς και η εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών προστασίας των δεδομένων, ενισχύουν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της πληροφορίας.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας και ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών ως προς το επαγγελματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες φυσικοθεραπείας.

Β. Οφέλη για τους φυσικοθεραπευτές

Η εφαρμογή των δράσεων που προβλέπει το Μνημόνιο Συνεργασίας, μετατρέπει σημαντικό μέρος των καθημερινών συναλλαγών με τον Π.Σ.Φ. σε γρήγορες και απλές ψηφιακές διαδικασίες.

• Λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερη εξυπηρέτηση

Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως η ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση αιτημάτων και η άμεση πρόσβαση σε βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, περιορίζει χρονοβόρες διαδικασίες ή ακόμη και την ανάγκη φυσικής παρουσίας, επιτρέποντας στους φυσικοθεραπευτές να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με τον Π.Σ.Φ. πιο γρήγορα και απλά.

• Αποτελεσματικότερη διοικητική υποστήριξη, ευκολότερη εξυπηρέτηση από κάθε σημείο της χώρας

Η ψηφιοποίηση και οργανωμένη ταξινόμηση των αρχείων, η ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων και η διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα επιταχύνουν την αναζήτηση και επεξεργασία στοιχείων, ενώ η σταδιακή ψηφιακή αναβάθμιση των Περιφερειακών Τμημάτων διασφαλίζει πιο ομοιόμορφο επίπεδο εξυπηρέτησης για όλα τα μέλη, ανεξάρτητα από τον τόπο δραστηριοποίησής τους.

• Άμεση και αξιόπιστη πιστοποίηση της επαγγελματικής ιδιότητας – θωράκιση του επαγγέλματος

Η δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας μέλους παρέχει ένα σύγχρονο και ασφαλές μέσο επιβεβαίωσης της επαγγελματικής ιδιότητας, διευκολύνοντας τις συναλλαγές με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Παράλληλα, η αξιοποίηση της ψηφιακής ταυτότητας και η διασύνδεση του μητρώου του Π.Σ.Φ. με κρατικές ψηφιακές υποδομές, όπου αυτό επιτρέπεται, ενισχύουν την αντιμετώπιση φαινομένων παράνομης άσκησης και αντιποίησης του επαγγέλματος.

• Ισότιμη ψηφιακή υποστήριξη σε όλη τη χώρα

Η σταδιακή επέκταση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στα Περιφερειακά Τμήματα, η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και η αξιοποίηση κοινών εργαλείων ηλεκτρονικής διαχείρισης δημιουργούν ένα πιο ενιαίο μοντέλο λειτουργίας του Π.Σ.Φ., περιορίζοντας τις διαφοροποιήσεις στην εξυπηρέτηση και ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων των μελών στις υπηρεσίες του Συλλόγου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων – αμοιβαία δέσμευση

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συνεργασίας και αμφότερα τα μέρη δεσμεύονται να τηρούν τις απαιτήσεις του σχετικού Νόμου και διατάξεων, καθώς και να λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των εγγράφων στο πλαίσιο της συνεργασίας τους.