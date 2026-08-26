Αύριο Πέμπτη 27 Αυγούστου τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τη «σφραγίδα» του ομίλου AKTOR. Τα σχέδια για επόμενες διακλαδώσεις.

Η ώρα της παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά έφτασε. Για αύριο Πέμπτη 27 Αυγούστου, όπως ήδη έχει αναφέρει το insider.gr, έχουν προγραμματιστεί τα εγκαίνια για την ολοκλήρωση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά με την «κατασκευαστική σφραγίδα» του αναδόχου ομίλου AKTOR.

Η 27η Αυγούστου 2026 αποτελεί την ημερομηνία-ορόσημο για το έργο, καθώς η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να αποκτήσει το πρώτο μεγάλο νέο τμήμα του δικτύου της μετά την έναρξη λειτουργίας της βασικής γραμμής. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι δοκιμαστικές διαδρομές των συρμών βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη, ενώ πραγματοποιούνταν οι τελευταίοι έλεγχοι και οι απαραίτητες δοκιμές πριν από την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης. Την πιστοποίηση θα τη δώσει η γνωστή εταιρεία TUV η οποία είχε πράξει το ίδιο και στην περίπτωση της βασικής γραμμής.

Η επέκταση προς την Καλαμαριά περιλαμβάνει τους πέντε νέους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, σε μήκος περίπου 4,8 χιλιομέτρων. Με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα διαθέτει συνολικά 18 σταθμούς, δημιουργώντας έναν νέο βασικό άξονα μετακίνησης για την ανατολική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικά εγχείρημα, καθώς για πρώτη φορά στην Ελλάδα υλοποιείται επέκταση σε διακλάδωση αυτόματου μετρό, με πολλαπλές συμβάσεις που πρέπει να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύστημα.

Όπως και πρόσφατα έχουμε αναφέρει, με την επέκταση προς την Καλαμαριά, η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, καθώς θα αυξηθεί ο αριθμός των πολιτών που θα επιλέγουν το μετρό για τις μετακινήσεις τους.

Με την ολοκλήρωση της Επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 63.000 επιβάτες, να κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 12.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 43 τόνους ημερησίως, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Πιστοποιήσεις απαιτούνται και από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Έχει προγραμματιστεί επίσης να ενεργοποιηθεί το σύστημα tap & pay που θα επιτρέπει στους επιβάτες να χρησιμοποιούν απευθείας την πιστωτική ή χρεωστική τους κάρτα για την είσοδό τους στο δίκτυο, με παράλληλη διατήρηση των προβλεπόμενων εκπτώσεων και προνομίων για τους συστηματικούς χρήστες.

Η κομβική παρουσία της AKTOR

Να σημειωθεί ότι ο ανάδοχος AKTOR τόσο για τη βασική γραμμή όσο και για την εν λόγω επέκταση «έβαλε στο φουλ τις μηχανές», διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο σε ένα δύσκολο εγχείρημα με πολλά προβλήματα από το παρελθόν. Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Νοεμβρίου 2024 παρέδωσε τη βασική γραμμή του Μετρό, ένα από τα πλέον σύγχρονα συστήματα μετρό στην Ευρώπη. Η βασική γραμμή έχει μήκος 9,6 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει 13 υπόγειους σταθμούς, από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως τη Νέα Ελβετία.

Η πλήρης διαδρομή της βασικής γραμμής πραγματοποιείται σε περίπου 17 λεπτά, ενώ σύμφωνα με τις μελέτες του έργου το σύστημα μπορεί να εξυπηρετεί περίπου 240.000 επιβάτες ημερησίως. Να θυμίσουμε ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης διαθέτει προηγμένα χαρακτηριστικά με πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία συρμών χωρίς οδηγό.

Σχετικά με τη μελλοντική σύνδεση της γραμμής με την περιοχή του Φοίνικα, πρόσφατα ο υφυπουργός Υποδομών, κ. Ταχιάος, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για τη διέλευση πάνω από την οδό Ικάρων – την οποία αναπλάθει ήδη ο Δήμος Καλαμαριάς – με κατάληξη στην οδό Γεωργικής Σχολής και δημιουργία κόμβου στο ύψος της οδού Μαρίνου Αντύπα.

Η κρίσιμη «Οδός Πόντου»

Για την ιστορία, με το έργο αυτό σχετίζεται η ολοκλήρωση μιας ακόμα απαραίτητης υποδομής, που αφορά στη «Διαμόρφωση της οδού Πόντου του Δήμου Καλαμαριάς στην Π. Ε. Θεσσαλονίκης». Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, λόγω τους κατεπείγοντος του θέματος, προχώρησε σε «κλειστή διαδικασία» στέλνοντας προσκλήσεις σε 3 εταιρείας, σε AKTOR, Ιντερκάτ και Μ. Τσόντος, από την οποία «βγήκε» προσωρινός ανάδοχος ο όμιλος AKTOR (με έκπτωση 2% και οικονομική προσφορά 19,07 εκατ. ευρώ).

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου οδικού άξονα μήκους περίπου 2,3 χιλιομέτρων, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, κεντρική διαχωριστική νησίδα, ποδηλατόδρομο, νέα πεζοδρόμια υψηλών προδιαγραφών και κυκλικούς κόμβους.

Όπως αναφέρουν από το υπουργείο, η διαμόρφωση της οδού Πόντου του Δήμου Καλαμαριάς είναι κρίσιμη για την υλοποίηση της συνδυασμένης μετακίνησης (Μετρό – Αστικά Λεωφορεία), σύμφωνα με την πολιτική των αστικών μέσων μαζικής μεταφοράς, προκειμένου να είναι δυνατή η κατασκευή κατάλληλων στάσεων αστικών λεωφορείων σε άμεση εγγύτητα με τους σταθμούς του Μετρό, πλήρως προσβάσιμων για άτομα με αναπηρία, ώστε να εξυπηρετεί λειτουργικά τη μετεπιβίβαση των επιβατών. Θεωρείται άμεσης προτεραιότητας και έχει χαρακτήρα κατεπείγοντος Έργου δημόσιας υποδομής για την λειτουργία της γραμμής του Μετρό προς την Καλαμαριά καθότι βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και πλήρους λειτουργικής ένταξης στον αστικό ιστό. Η έγκαιρη υλοποίησή της θα διασφαλίσει πλήρως τα προβλεπόμενα για τους χρήστες του Μετρό επίπεδα ασφαλείας επαυξάνοντας την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα των σταθμών, αναβαθμίζοντας ουσιωδώς την αποτελεσματικότητα του Μετρό.

Οι επόμενες «στάσεις»

Σε σχέση με τις… «επόμενες στάσεις» του Μετρό Θεσσαλονίκης, στο υπουργείο και στην Ελληνικό Μετρό το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, οι οποίες συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού του πολεοδομικού συγκροτήματος και εμφανίζουν αυξημένες ανάγκες μετακίνησης. Η δυτική επέκταση θεωρείται το επόμενο κρίσιμο βήμα για τη μετατροπή του Μετρό από μία βασική γραμμή με ανατολικό κλάδο σε ολοκληρωμένο μητροπολιτικό δίκτυο.

Η σύνδεση της δυτικής πλευράς της Θεσσαλονίκης αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος. Πρόσφατα δε, η Ελληνικό Μετρό προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης με την AKTOR για την έναρξη των πρόδρομων εργασιών των βορειοδυτικών επεκτάσεων του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες, αναφορές ή σενάρια για 3 επεκτάσεις που σχεδιάζονται από την Ελληνικό Μετρό και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Η πρώτη είναι η γνωστή επέκταση από το σταθμό Δημοκρατίας μέχρι το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, και οι άλλες δύο από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό προς Εύοσμο και Κορδελιό.