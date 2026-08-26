Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Αμφίρροπες 38 από τις 435 έδρες - Ο ρόλος του gerrymandering

Η ανακατανομή των εκλογικών περιφερειών προκειμένου να ευνοηθεί το ένα ή το άλλο κόμμα δεν είναι κάτι καινούργιο στις ΗΠΑ.

Οι Αμερικάνοι καλούνται να εκλέξουν τον Νοέμβριο τα 435 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Όμως στις περισσότερες εκλογικές περιφέρειες των ΗΠΑ το αποτέλεσμα είναι μάλλον προκαθορισμένο μετά τις αλλαγές στον εκλογικό χάρτη που ξεκίνησαν εδώ και έναν χρόνο. Η ανακατανομή των εκλογικών περιφερειών προκειμένου να ευνοηθεί το ένα ή το άλλο κόμμα δεν είναι κάτι καινούργιο στις ΗΠΑ.

Η στρατηγική αυτή, γνωστή ως «gerrymandering», έχει αλλάξει σε τέτοιο βαθμό τη σύσταση των εκλογικών περιφερειών που από τις 435 έδρες μόνο οι 38 θεωρούνται πραγματικά αμφίρροπες, σύμφωνα με το Cook Political Report. «Το μεγάλο πρόβλημα με το gerrymandering είναι ότι υπονομεύει τη βασική αρχή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας», κατήγγειλε ο Άντριου Κονεσούσκι πρώην σύμβουλος των Δημοκρατικών στη Γερουσία.

Πέρυσι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πιέσεις σε πολλές ρεπουμπλικανικές πολιτείες προκειμένου να επαναχαράξουν τις εκλογικές τους περιφέρειες με στόχο να αυξηθούν οι πιθανότητες το κόμμα να διατηρήσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

10 έδρες

Το Τέξας ήταν η πρώτη πολιτεία που άλλαξε τον εκλογικό της χάρτη με στόχο να στείλει πέντε επιπλέον Ρεπουμπλικάνους βουλευτές στην Ουάσινγκτον. Η Καλιφόρνια, προπύργιο των Δημοκρατικών, απάντησε κάνοντας το ίδιο προκειμένου να αντισταθμίσει τις απώλειες στο Τέξας. Ακολούθησαν οι πολιτείες Μιζούρι, Φλόριντα και Τενεσί, με τους Ρεπουμπλικάνους να εκτιμάται ότι κερδίζουν 10 έδρες.

Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ τον Απρίλιο άνοιξε την πόρτα για νέες αλλαγές στους εκλογικούς χάρτες των πολιτειών στο μέλλον προκειμένου να ευνοείται το ένα ή το άλλο κόμμα, κυρίως στον νότο όπου πλειοψηφούν οι συντηρητικοί. Στο μεταξύ λόγω των αλλαγών αυτών πολλοί πολιτικοί δεν αναγνωρίζουν πλέον τις εκλογικές τους περιφέρειες.

Ο Στιβ Κόεν, Δημοκρατικός βουλευτής στο Τενεσί, είδε την εκλογική του περιφέρεια του Μέμφις -μια πόλη η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι Αφροαμερικανοί- να κατακερματίζεται σε τρεις νέες που κλίνουν προς τα δεξιά. Έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο 77χρονος αυτός βουλευτής αποφάσισε να μην είναι πλέον υποψήφιος, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι επιτίθεται «στη δύναμη των μαύρων ψηφοφόρων».

Αντίστοιχη άποψη έχει η Δημοκρατική βουλευτής Σομάρι Φιγκούρες, η εκλογική περιφέρεια της οποίας στην Αλαμπάμα τροποποιήθηκε προκειμένου να ευνοηθούν οι Ρεπουμπλικάνοι, και η οποία προειδοποίησε κατά της επιστροφής «στις δεκαετίες του 1950 και 1960», την εποχή του φυλετικού διαχωρισμού. Εκτός από τον Στιβ Κόεν άλλοι πέντε Δημοκρατικοί απερχόμενοι βουλευτές αποφάσισαν να μην είναι υποψήφιοι τον Νοέμβριο ή έχασαν στις προκριματικές εκλογές μετά την ανακατανομή των εκλογικών περιφερειών.

«Στημένο παιχνίδι»

Όμως θύματα αυτών των εκτεταμένων αλλαγών δεν είναι μόνο οι Δημοκρατικοί. Στην Καλιφόρνια οι αρχές χώρισαν την εκλογική περιφέρεια του ανεξάρτητου βουλευτή Κέβιν Κάιλι. Αυτός ο πρώην Ρεπουμπλικάνος, που εξακολουθεί να στηρίζει με την ψήφο του το κόμμα στο Κογκρέσο, είχε προειδοποιήσει τα στελέχη των Ρεπουμπλικάνων για τις συνέπειες ενός «πολέμου ανακατανομής των περιφερειών» που δεν θα έχει σαφή νικητή.

Οι συνέπειες των αλλαγών στους εκλογικούς χάρτες μπορεί να επεκταθούν και πέραν των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, εκτιμούν αναλυτές. Στις εκλογικές περιφέρειες που θα θεωρούνται πλέον σταθερά προπύργια του ενός ή του άλλου κόμματος το ποιος βουλευτής θα τις αντιπροσωπεύει θα καθορίζεται ουσιαστικά από τις προκριματικές εκλογές.

Μια τάση που θα ωθεί τους υποψήφιους να απευθύνονται ουσιαστικά στη βάση του δικού τους κόμματος και όχι σε όλους τους ψηφοφόρους, ενώ μόλις εκλεγούν θα είναι πιο δύσκολο να κάνουν συμβιβασμούς με το αντίπαλο κόμμα. Με την ανακατανομή των εκλογικών περιφερειών «να έχει φτάσει στα άκρα, οι εκλογές μετατρέπονται σε μάχη για τους χάρτες παρά για πολιτικές και ιδέες», υποστήριξε ο Άντριου Κονεσούσκι. Ποιες είναι οι συνέπειες για πολλούς ψηφοφόρους; Οι πιο σημαντικές εκλογές για αυτούς δεν διεξάγονται πλέον τον Νοέμβριο, αλλά είναι οι προκριματικές εκλογές του κόμματός τους που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ