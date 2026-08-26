Νέα κέρδη στις ευρωαγορές με προσοχή σε πετρέλαιο και Nvidia

Οι απώλειες του πετρελαίου ρίχνουν τις ομολογιακές αποδόσεις, ενώ τα βλέμματα στρέφονται στις ΗΠΑ για τα οικονομικά μεγέθη της Nvidia και τον αμερικανικό PCE.

Διευρύνουν τα κέρδη τους οι ευρωαγορές την Τετάρτη, με ώθηση από την πτώση των τιμών του πετρελαίου που οδηγεί σε χαμηλότερες αποδόσεις ομολόγων, εν μέσω ελπίδων ότι τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να ανοίξουν ξανά σύντομα, ενώ οι επενδυτές προετοιμάζονται για τα εταιρικά αποτελέσματα της Nvidia αλλά και για τον αμερικανικό πληθωρισμό.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,07% στις 656,93 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 ανεβαίνει 0,02% στις 6.456 μονάδες. Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχωρεί 0,07% στις 26.242 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει κέρδη 0,34% στις 8.467 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,04% στις 10.889 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιείται 0,16% στις 52.808 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 αναρριχάται 0,10% στις 20.077 μονάδες.

Τη θέση της υπέρ της αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εξέφρασε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Ιζαμπέλ Σνάμπελ καθώς η σύγκρουση διαρκείας στη Μέση Ανατολή και η εκπληκτικά ανθεκτική οικονομία της Ευρωζώνης θέτουν ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό. «Με τα τρέχοντα επιτόκια, ο πληθωρισμός είναι απίθανο να επιστρέψει στον στόχο μεσοπρόθεσμα και επομένως θα είναι απαραίτητη περαιτέρω σύσφιξη», επεσήμανε.

Το Ιράν επανεκκίνησε τις συνομιλίες με το Ομάν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τον Ντόναλντ Τραμπ στη σχεδόν εξάμηνη σύγκρουση που έχει αναστατώσει τις αγορές και έχει πυροδοτήσει παγκόσμιες πληθωριστικές ανησυχίες. Τα futures του αργού Brent διολισθαίνουν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με απώλειες άνω του 2% σε περίπου 86 δολάρια το βαρέλι.

Η πτώση του «μαύρου χρυσού» έρχεται εν μέσω προοπτικών αύξησης των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ, που με τη σειρά της συμβάλλει στην πτώση των αποδόσεων των ομολόγων. Στα ευρωπαϊκό ταμπλό, ο δείκτης ενέργειας πρωταγωνιστεί στα «κόκκινα» με αποδυνάμωση 1,1% ενώ πιέσεις δέχονται και οι τεχνολογικοί τίτλοι που «κοκκινίζουν» με 0,6%,

Αξίζει να σημειωθεί πως οι επενδυτές αναμένουν παράλληλα τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου της Nvidia που θα ανακοινωθούν το βράδυ μετά το «καμπανάκι» της Wall Street, για ενδείξεις σχετικά με το εάν η άνθηση των κεφαλαιουχικών δαπανών που οφείλεται στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συνεχίσει να δικαιολογεί τις υψηλές προσδοκίες της αγοράς.

Η προσοχή είναι επίσης στραμμένη στον πληθωρισμό των ΗΠΑ την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αναζητούν νέες ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων της Fed, με τον Δείκτη Προσωπικών Δαπανών (PCE) να εισέρχεται στο μικροσκόπιο, ενώ στο τέλος της εβδομάδας και συγκεκριμένα την Παρασκευή αναμένεται η ομιλία του Κέβιν Γουόρος στο Τζάκσον Χολ.

Κέρδη κατά πλειοψηφία στην Ασία

Με θετικά πρόσημα ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι περισσότερες μεγάλες ασιατικές αγορές: Στο Τόκιο, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε 0,6%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωσε άνοδο 0,8%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κατέγραψε κέρδη 1%. Αντίθετα, ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία υποχώρησε 0,40%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite και ο Shenzhen Composite πρόσθεσαν 0,7%.