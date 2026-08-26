Γεωργιάδης: Προς τον Φεβρουάριο του 2027 σε λειτουργία το Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο στο «Σωτηρία»

H δέσμευση του υπουργού Υγείας. Συνοδευόμενος από τον Μάριο Θεμιστοκλέους ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις προκλήσεις για αυτό το έργο.

«Σε 5 περίπου μήνες από σήμερα θα κάνουμε τα εγκαίνια και το Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο, η μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, ο νέος αξονικός τομογράφος και τα εργαστήρια στο Νοσοκομείο Σωτηρία θα μπουν σε λειτουργία», δεσμεύθηκε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης επισκεπτόμενος το κτίριο που θα στεγάσει τις τελευταίας τεχνολογίας αυτές υπηρεσίες.

Συνοδευόμενος από τον Μάριο Θεμιστοκλέους ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στις προκλήσεις για αυτό το έργο σε βίντεο που ανέβασε στο Χ, συνοδεύοντάς το από την ακόλουθη ανάρτηση: «Όταν ορκίστηκα υπουργός Υγείας για δεύτερη φορά τον Ιανουάριο του 2024 αντιμετώπισα μία κρίση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει την ακύρωση του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου στο Νοσοκομείο "Σωτηρία"».

«Δεν πίστευαν ότι θα καταφέρναμε να το ολοκληρώσουμε εντός του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος που είχαμε στην διάθεσή μας. Αρνήθηκα να το κάνω και δεσμεύθηκα ότι θα τα καταφέρναμε. 'Ηταν άλλωστε αναλογικά το μεγαλύτερο μας έργο στο ΤΑΑ, 30.000.000 ευρώ. Παρά την απίστευτη πολυπλοκότητα, τα δικαστήρια μεταξύ των εταιριών και την απίστευτη γραφειοκρατία, χθες παραλάβαμε το κτίριο, μεγέθους 3.500 τετραγωνικών μέτρων» τόνισε ο υπ. Υγείας.

«Επίσης χθες εξεδόθη η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και μας επιτρέπεται πλέον να υπογράψουμε την σύμβαση με την εταιρία που κέρδισε τον διαγωνισμό για τους δύο γραμμικούς επιταχυντές. Σε 5 περίπου μήνες από σήμερα θα κάνουμε τα εγκαίνια και το Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο, η μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, ο νέος Αξονικός τομογράφος, τα εργαστήρια κλπ θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους. Γιατί; Διότι δεν τα παρατήσαμε! Δεν το βάλαμε κάτω. Δεν υποχωρήσαμε στις δυσκολίες!» κατέληξε.