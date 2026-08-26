Το λεγόμενο «Odyssey effect» επηρεάζει πολλούς τομείς, από τον τουρισμό μέχρι... την εκμάθηση ελληνικών.

Σε τουριστικά έσοδα επιχειρεί να μετατρέψει η Ελλάδα το παγκόσμιο ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει η κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Με μεγάλο μέρος των γυρισμάτων να έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα, κυβέρνηση και τουριστικοί φορείς κινούνται ήδη για να αξιοποιήσουν το λεγόμενο «Odyssey effect», την ώρα που τα πρώτα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση της ζήτησης για ελληνικούς προορισμούς.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τον Νόλαν, τον οποίο ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην ενίσχυση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Σημείωσε παράλληλα ότι παραγωγές αυτού του μεγέθους μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα ανάμεσα στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και τη σύγχρονη δημιουργία.

Σημαντικό μέρος της «Οδύσσειας» γυρίστηκε στην Ελλάδα, προβάλλοντας διεθνώς τοποθεσίες όπως η Σπηλιά του Νέστορα, η Βοϊδοκοιλιά, το Κάστρο της Μεθώνης και ο Ακροκόρινθος.

Από τη μεγάλη οθόνη στα τουριστικά πακέτα

Η προσπάθεια αξιοποίησης της προβολής έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διοργάνωσε δημοσιογραφικό ταξίδι στην Ιθάκη, το οποίο οδήγησε σε αφιέρωμα 162 σελίδων του Le Figaro Magazine, με τίτλο «Στα βήματα του Οδυσσέα».

Την ίδια στιγμή, η Περιφέρεια Πελοποννήσου δημιουργεί το θεματικό ταξιδιωτικό πρόγραμμα «The Odyssey Route – Homer’s Peloponnese», το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο έως τον Νοέμβριο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες σχεδιάζουν ήδη τη σχετική σήμανση και την ιστοσελίδα που θα καθοδηγούν τους επισκέπτες.

Στόχος είναι να συνδεθούν τα ομηρικά έπη και η κινηματογραφική παραγωγή, φέρνοντας κοντά τις τοποθεσίες όπου έγιναν τα γυρίσματα με άλλα σημεία της Πελοποννήσου που συνδέονται με τους αρχαίους μύθους.

«Θέλουμε να αξιοποιήσουμε το hype που έχει δημιουργηθεί», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου Θανάσης Μιχελόγγονας. Όπως παραδέχθηκε, οι προσδοκίες ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερες από την πραγματικότητα, ωστόσο η Ελλάδα έχει ήδη λάβει δημοσιότητα αξίας εκατομμυρίων και πλέον καλείται να την αξιοποιήσει.

Έως 76% πάνω οι κρατήσεις

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η «Οδύσσεια» έχει αρχίσει να επηρεάζει και την τουριστική ζήτηση, σημειώνει το Politico.

Στοιχεία της easyJet holidays στις αρχές Αυγούστου έδειξαν ότι οι συνολικές κρατήσεις για διακοπές στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 18% μέσα σε μία εβδομάδα.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση που καταγράφει η Unforgettable Greece. Ο tour operator ανέφερε στο Travel Weekly ότι οι κρατήσεις για την Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά 76% σε ετήσια βάση, ενώ δημιούργησε 22 νέα θεματικά δρομολόγια που συνδέουν την Αθήνα, την Κέρκυρα και την Ιθάκη.

Από τον τουρισμό μέχρι... την εκμάθηση ελληνικών

Το «Odyssey effect» δεν περιορίζεται στον τουρισμό. Η ταινία αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον και για τα έργα του Ομήρου, με τις πωλήσεις τους να έχουν αυξηθεί από την αρχή του έτους κατά 70% στη Βρετανία και 76% στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της Circana BookScan.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων του Google Trends από την πλατφόρμα εκμάθησης γλωσσών Preply, οι διαδικτυακές αναζητήσεις για τον όρο «learn Greek» εκτοξεύθηκαν έως και 5.000% μέσα στις δύο εβδομάδες μετά την κυκλοφορία της ταινίας.

Το ερώτημα πλέον είναι εάν η Ελλάδα μπορεί να μετατρέψει το πρόσκαιρο κινηματογραφικό hype σε διατηρήσιμο τουριστικό και οικονομικό όφελος.

Ο Άγγελος Χανιώτης, καθηγητής στη Σχολή Ιστορικών Σπουδών του Institute for Advanced Study του Πρίνστον, επισημαίνει ότι η επίδραση μιας κινηματογραφικής επιτυχίας μπορεί να αποδειχθεί βραχύβια. Όπως τονίζει, για να διατηρηθεί το διεθνές ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό απαιτείται μακροπρόθεσμη στρατηγική, με ενίσχυση των σχετικών προγραμμάτων σπουδών, της αρχαιολογικής υπηρεσίας και της παρουσίασης των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων.